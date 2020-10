Berliner Wirtschaft sieht Mängel bei Corona-Hilfen

Berlin. Die Berliner Wirtschaft stellt den bislang von Bund und Land aufgesetzten Hilfen zur Bewältigung der Folgen der Coronakrise nur ein durchwachsenes Zeugnis aus. Das geht aus einer neuen Umfrage der Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK) hervor, an der zwischen Ende September und Mitte Oktober mehr als 350 Unternehmen teilgenommen hatten. Die Befragung lag der Berliner Morgenpost vorab vor. Demnach wünschen sich 62 Prozent der befragten Firmen aus der deutschen Hauptstadt verbesserte Rahmenbedingungen bei den Zuschussprogrammen.

Vor allem Kleinstbetriebe mit weniger als zehn Mitarbeitern hätten laut IHK zurückgemeldet, durch das Förderraster zu fallen, da sie nur wenige bis gar keine Betriebskosten vorweisen könnten. Ausgaben zur privaten Krankenversicherung und der Unternehmerinnen- und Unternehmerlohn seien hingegen nicht durch die Programme abgedeckt.

48 Prozent der Unternehmen sind unzufrieden mit den Coronahilfen

31 Prozent der Betriebe wünschen sich der Umfrage zufolge weitere Steuersenkungen. 23 Prozent würden Hilfskredite mit besseren Programmbedingungen begrüßen. Insgesamt bewerteten die Berliner Firmen die bislang aufgelegten Liquiditätshilfen durchwachsen: 48 Prozent der befragten Betriebe sind unzufrieden, 24 Prozent sind weniger zufrieden, 23 Prozent sind hingegen zufrieden bis sehr zufrieden. Fünf Prozent gaben keine Bewertung ab.

Die Befragung zeige ein differenziertes Bild, betonte Henrik Vagt, IHK-Geschäftsführer Wirtschaft und Politik. „Gesamtwirtschaftlich bedarf es daher dringend einer Schließung dieser Förderlücken durch angepasste Förderkriterien wie beispielsweise der Berücksichtigung eines fiktiven Unternehmerinnen- und Unternehmerlohns oder eines Zuschussprogramms, das die Besonderheiten beispielsweise der Veranstaltungsbranche berücksichtigt“, erklärte er.

Pop: Programme müssen sich der Lage anpassen

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) verwies auf Anfrage auf die Erfolge der bisherigen Hilfen. „Die Programme müssen jedoch immer wieder der Lage angepasst werden. Deswegen setzen wir uns beim Bund für einen einfacheren Zugang, mehr Hilfe für besonders betroffene Branchen und die stärkere Berücksichtigung des Unternehmerlohns ein“, sagte sie.

Senat und Bund hatten im Verlauf der Coronakrise Zuschuss- und Hilfsprogramme in Milliardenhöhe aufgelegt. Allein in Berlin waren im März rund zwei Milliarden Euro an Solo-Selbstständige, Freiberufler und kleine Firmen geflossen.

Nur wenige Unternehmen verkauften Anteile, um liquide zu bleiben

Zuletzt hatte das Land neue Soforthilfen für Berliner Gastronomen und Gewerbe-Mietzuschüsse aufgelegt. Bei der Soforthilfe Gewerbemieten blieben die Nachfrage allerdings unter den Erwartungen: Bis Ende der vergangenen Woche gingen 459 Anträge auf insgesamt etwa vier Millionen Euro bei der Investitionsbank Berlin (IBB) ein. 90 Millionen Euro hatte der Senat ursprünglich zur Verfügung gestellt. Mittlerweile ist die Antragstellung nicht mehr möglich.

Auch die Soforthilfe V des Senats – ein Tilgungszuschuss für Kredite der Förderbank KfW – sei der IHK zufolge nur vereinzelt von den Berliner Unternehmen nachgefragt worden. In der Umfrage teilten darüber hinaus rund 26 Prozent der befragten Betriebe mit, dass sie derzeit auf die staatlichen Corona-Überbrückungshilfen zurückgreifen würden. Laut eines IBB-Sprechers haben bislang 8000 Unternehmen aus Berlin einen entsprechenden Antrag gestellt. Der Bund hatte im September angekündigt, den Zugang zu der Finanzhilfe zu erleichtern. Künftig sollen auch Betriebe Unterstützung beantragen können, die einen weniger massiven Umsatzeinbruch erlitten haben. Als weitere Maßnahme zur Liquiditätssicherung profitieren 17 Prozent von Stundungen und Minderungen bei Dauerschuldverhältnissen wie Mieten und 15 Prozent nehmen steuerliche Hilfsmaßnahmen an. Auf Sale and Leaseback oder den Verkauf von Unternehmensanteilen greifen hingegen nur vereinzelt Betriebe zurück.

Wirtschaft meldet deutlichen Umsatzrückgang

Einige Unternehmen nannten bei den Angaben zu weiteren Maßnahmen für die Liquiditätssicherung auch die Auflösung ihrer privaten Altersvorsorge oder die Aufnahme von Privatkrediten. Auch das Reduzieren der Fixkosten und das Sparen bei den generellen Ausgaben wurden zur Liquiditätssicherung genannt.

Unterdessen zeichnet die Berliner Wirtschaft weiterhin ein düsteres Bild vom Krisenjahr 2020. 45 Prozent der befragten Unternehmen meldeten in der Umfrage einen Umsatzrückgang um mehr als die Hälfte im Vergleich zum Vorjahr. 26 Prozent gaben an, dass das Geschäft um 25 bis 50 Prozent zurückgegangen sei.

Lage im Gastgewerbe und Kreativbereich besonders dramatisch

Besonders dramatisch ist die Lage der Befragung zufolge im Gastgewerbe und der Kreativwirtschaft: 70 Prozent der befragten Unternehmen meldeten Umsatzeinbußen von mehr als 25 Prozent. Aus der Kreativwirtschaft teilten sogar 64 Prozent der Betriebe mit, dass mehr als 50 Prozent des Umsatzes verloren gegangenen sei. Im Gastgewerbe traf das auf die gut die Hälfte der Umfrageteilnehmer zu. Zuletzt seien nach den bundesweiten Diskussionen um die Beherbergungsverbote auch in Berliner Hotels zahlreiche Reservierungen storniert worden, sagte der Geschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Berlin, Thomas Lengfelder, am Montag. Er mache sich große Sorgen um die hiesige Hotellerie.