Mit Hygiene und Stil heraus aus der Corona-Krise

Berlin/Münster. Regelmäßig pendelt Johannes Wagner zwischen seinen beiden Wohnsitzen Münster und Berlin. Am 1. April machte er auf dem Weg in die Hauptstadt Pause an einer Autobahntankstelle. Dort sei ihm sofort die Lust auf Hygiene vergangen. „Desinfektion hier, alles durcheinander, keine Systematik – das sah aus wie Sau“, sagt der 44 Jahre alte Unternehmer. Er habe sich gefragt, warum keiner ein Konzept entwickele, das Hygiene auch optisch als etwas Positives darstellt. Wenige Minuten später sei ihm dann klar gewesen, dass er derjenige sein müsse. „Ich wollte ein Möbel entwickeln, wo alles integriert ist, und etwas entwickeln, das Lust auf Hygiene macht.“ So wurde die Berliner Marke „Hygn.me“ geboren. Möbelhersteller Wagner verkauft nun nicht mehr nur Sessel, Sofas und Tische, sondern Hygienestationen mit hohem Designanspruch. Diese haben die Form einer Stele und geben Desinfektionsmitte, Handschuhe und Masken aus.

Wagner stammt aus Ostwestfalen. Vor 20 Jahren gründete er dort das Unternehmen „Conmoto“, das derzeit noch in Münster seinen Hauptsitz hat, allerdings gerade mehr und mehr nach Berlin umzieht. Conmoto entwirft Möbel mit „einem hohen Design- und Funktionalitätsanspruch“, sagt Wagner. Die werden selbst hergestellt und an Fach- und Versandhändler vertrieben. Daneben richtet das Unternehmen Hotels, Restaurants und Büros ein. Auch die Spielerkabinen und der Gastronomiebereich des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach wurde von Conmoto bestückt.

Bereits 3000 Stationen in sechs Monaten verkauft

Mit Beginn der Corona-Pandemie sei ein wesentlicher Teil des Geschäfts fast vollständig weggebrochen, sagt Wagner. „In Hotels und in der Gastronomie war einfach kein Kapital da.“ Nachdem noch Anfang März die Auftragsbücher voll gewesen seien, wurde reihenweise storniert. Den finanziellen Verlust beziffert Wagner auf „viele Millionen“. Zwar habe er dann 40 Prozent mehr Gartenmöbel verkauft als im Vorsommer. „Aber das hat das nicht aufgefangen.“ Zunächst habe er einen Teil seiner 60 Beschäftigten in Kurzarbeit schicken müssen, nur um sie kurz darauf wieder zu reaktivieren.

„Kaum war ich am 1. April in Berlin angekommen, habe ich meinen Designer angerufen und ihm von der Idee erzählt“, erinnert sich Wagner. Und der sei von der Idee überzeugt gewesen. Danach hätten sich die Ereignisse überschlagen. Er habe gewusst, dass er der erste sein müsse, sagt der Unternehmer und machte das Produkt in nur wenigen Wochen serienreif. „Zwei Tage nach dem 1. April hatten wir den ersten Entwurf, vier Tage später den Prototypenbau, am 14. April ist die Webseite online gegangen, und noch eine Woche später hatten wir schon vier Lkw verkauft.“

Hygn.me scheint ein Erfolgsmodell zu sein. Zumindest sei er auf einem guten Weg, einen Teil der weggefallenen Umsätze zu kompensieren, sagt Wagner. Rund 3000 Hygienestationen, die je nach Größe zwischen 400 und 1200 Euro kosten, habe er bis Ende September verkauft. „Ursprünglich waren 8000 bis zum Jahresende das Ziel, aber das werden wir wohl nicht ganz schaffen.“

Gründer machte sich bereits mit 18 Jahren selbstständig

In den Reihen seiner Stammkundschaft seien einige gewesen, die für Hygn.me in Frage gekommen seien. „Wir arbeiten zum Beispiel mit Versandhändlern zusammen, die Büros einrichten.“ Die habe er direkt angesprochen, sagt Wagner. Allerdings sei auch schnell eine neue Kundschaft herangewachsen – etwa Museen und Unternehmensberatungen. Dazu habe er vier Personen abgestellt, die potenzielle Neukunden angerufen haben. Parallel wurden weitere Hygienestationen entworfen, die schlicht „Stations“ heißen und durchnummeriert sind.

Er und seine Mitarbeiter hätten noch nie so hart gearbeitet wie in dieser Zeit, sagt Wagner. „Es galt, Firma und Arbeitsplätze zu retten.“ Dabei sei kein Cent Fremdkapital in den Aufbau der neuen Marke geflossen. „Den Mut, den ich mit 18 mal hatte, musste ich jetzt wieder auspacken.“

Wagner war gerade volljährig geworden, als er sich in der elterlichen Garage im Münsterland selbstständig machte. Während seine Altersgenossen eher ans Feiern gedacht haben werden, drang Wagner in die erste Marktlücke vor. Er stellte Kaminbesteck mit ästhetischem Anspruch her. „Mein Vater hat in dieser Branche gearbeitet, und in der Abiturzeit habe ich zum Teil bis nachts um drei an der Sandstrahlmaschine gestanden.“ Der Erfolg gab dem Jungunternehmer Recht. Nach einem Jahr habe er bereits 1000 Bestecke verkauft.

Sein Studium der Betriebswirtschaftslehre führte er dann nicht zu Ende, weil das Unternehmen bereits zu groß war. „Ich bin zu 60 Prozent Kaufmann und zu 40 Prozent kreativ“, sagt Wagner über sich selbst. Da Kaminbestecke ein Saisongeschäft sind, habe er sich schnell auf Möbel spezialisiert – vor allem wetterfeste Gartensofas. Mittlerweile stellt Conmoto Tische, Stühle und jedes andere Möbelstück her.

Wagner ist überzeugt, dass sich durch Corona nicht nur unser Arbeitsleben signifikant ändern wird. Auch Hygiene und vor allem Masken werden seiner Ansicht nach Teil unseres Alltags bleiben, wenn die Pandemie überstanden ist. Hier habe er sich also langfristig ein Segment in einem gerade entstehenden Markt gesichert, sagt der 44-Jährige. Mit optisch ansprechenden Stationen gebe man auch dem Besucher ein gutes Gefühl. „Es zeigt, dass ich mich um meinen Besucher kümmere.“

Marke zum German Design Award 2021 nominiert

Wagner wirkt wie ein Mensch, der vollständig in sich ruht. Der Unternehmer, der sich im Frühjahr noch mit einer tiefen wirtschaftlichen Krise konfrontiert sah, kann diese Sorgen nun hinter sich lassen. Stattdessen blickt er optimistisch in die Zukunft. Aktuell verkauft Hygn.me, das nur einen Monat nach Gründung für den German Design Award 2021 nominiert wurde, nur im deutschsprachigen Raum. Ziel sei aber, weltweit zu liefern. „Bei 3000 verkauften Geräten, die täglich von sagen wir mal 20 Menschen genutzt werden, sehen 60.000 die pro Tag den Namen.“ So würde sich die Bekanntheit der Marke fast von allein immer weiter steigern.

„Klar, einige die Unternehmen vor allem in der Gastronomie brauchen auch erst einmal wieder ein bisschen Geld“, so Wagner weiter. Daher vermiete und verlease er die Stationen auch. Außerdem übernehme er den vollständigen Service – er nennt es „Nachgeschäft“. Hygn.me liefert auch den Nachschub an Masken, Desinfektion und Handschuhen.