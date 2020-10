Berlin. Ein 21 Jahre alter Mann ist in Berlin-Marzahn bedroht und ausgeraubt worden. In der Nacht zum Montag habe der Täter ihm in der Wittenberger Straße erst Schläge und Messerstiche angedroht und dann Geld gefordert, teilte die Polizei mit. Außerdem sei er gezwungen worden, weiteres Bargeld abzuheben, das der Täter sich einsteckte. Dieser flüchtete zunächst, in der Wörlitzer Straße nahm die Polizei dann aber noch in der Nacht einen 27-jährigen Tatverdächtigen fest.

