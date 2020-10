Milde Temperaturen und etwas Sonne in Sicht

Potsdam/Berlin. Viele Wolken, teils milde Temperaturen und etwas Sonne: Das herbstliche Grau macht in Berlin und Brandenburg in den kommenden Tagen eine kurze Pause. Die neue Woche startet am Montag zunächst noch stark bewölkt. Im weiteren Tagesverlauf kann es zunehmend heiter werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit. Regnen soll es nicht. Die Höchstwerte liegen bei maximal 11 bis 13 Grad. Für den Dienstag erwarten die Meteorologen im Süden Brandenburgs längere heitere Abschnitte, sonst ziehen von Westen her dichtere Wolkenfelder auf. Es bleibe bei Höchstwerten zwischen 12 Grad in der Uckermark und 15 Grad in der Elbe-Elster-Region weitgehend trocken.

Am Mittwoch steigen die Maximalwerte auf 14 bis 18 Grad. Zudem soll es laut DWD zunächst viele Wolken und etwas Regen geben, später jedoch freundlichere Abschnitte. Sehr milde Temperaturen kündigen die Wetterexperten für Donnerstag an - dann sollen es maximal 17 bis 22 Grad werden. Zwar erwartet der DWD erneut viele Wolken, jedoch bleibe es meist trocken.