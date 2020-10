Polizei fordert Fahrrad-Kennzeichen in Berlin

Berlin. Die Polizei ist für eine Kennzeichnungspflicht von Fahrrädern. Grund seien immer mehr Unfälle mit Radfahrern und Fahrerfluchten. Das sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik im Gespräch mit der Berliner Morgenpost. Der Vorschlag trifft beim Verkehrsclub Deutschland (VCD) und dem Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) allerdings auf Ablehnung.

Auf Nachfrage der Berliner Morgenpost sagte Slowik zu einer Kennzeichnungspflicht bei Fahrrädern: „Bei Beschwerden, bei schweren Verstößen und vor allem schweren Folgen, finde ich, dass es durchaus ein wichtiger Aspekt sein kann.“ Als Begründung sagte Slowik: „Wir beobachten eine zunehmende Aggressivität im Straßenverkehr – auch bei Fahrradfahrern – über 50 Prozent der Verkehrsunfälle mit Radfahrern werden im Übrigen von Radfahrern selbst verursacht.“

Immer mehr Beschwerden über Radfahrer

Die Polizeipräsidentin sagte, dass die Verkehrsschilder ähnlich denen der E-Scooter sehr klein sein müssten. „Da stünden aber noch diverse Fragen im Raum, über die man diskutieren müsste. Wie zum Beispiel: Wie hoch wäre der Verwaltungsaufwand? Das betrifft etwa An- und Abmeldung von Fahrrädern. Man darf auch nicht vergessen, Fahrräder werden schneller, leichter und unbedenklicher gehandelt oder eben verschenkt als Autos“, so Slowik weiter.

Bei sämtlichen Verkehrsteilnehmern gehe es auch immer um die Gefährdung Schwächerer. Das heiße Auto gegen Rad und Rad gegen Fußgänger. „Und da muss man darüber nachdenken, wie man dem begegnen kann. Mit Blick auf die Beschwerden, die uns von Fußgängern übersandt werden, wäre eine Kennzeichnungspflicht auch für Radfahrer diese Überlegungen zumindest wert“, so Slowik.

Im Jahr 2019 wurden in Berlin laut Verkehrsunfallstatistik 147.306 Verkehrsunfälle von der Polizei Berlin aufgenommen. Die Zahl der registrierten Verkehrsunfälle ist damit im Vergleich zum Jahr davor um 2,02 Prozent (ein Plus von 2.981 Fällen) gestiegen. Als Hauptunfallursache gelten laut Polizei Abbiegeunfälle. In 68 Prozent sind Autofahrer die Unfallversucher, in knapp vier Prozent Radfahrer. Insgesamt gab es 7.854 Radunfälle. Die Benutzung der falschen Fahrbahn gilt als Hauptunfallgrund.

Verbände lehnen Vorstoß der Polizei zu Kennzeichen ab

Der Debattenbeitrag der Polizeipräsidentin trifft nicht überall auf Zustimmung. Der VCD sieht eine Kennzeichnungspflicht für Fahrräder äußerst ablehnend. Es gehe darum, Menschen niedrigschwellig zum Umstieg auf das Fahrrad zu bewegen, sagte der VCD-Landesvorsitzende Heiner von Marschall der Berliner Morgenpost. „Da dürfen wir keine Hürden in den Weg legen“, so von Marschall weiter. Die Debatte sei daher nicht zielführend. Die Verkehrssicherheit würde eher gefördert, wenn mehr Menschen auf das Fahrrad umsteigen würden. Man könne das Fahrrad zudem nicht wie ein Auto behandeln. Radfahrer müssten natürlich wie alle anderen die Verkehrsregeln einhalten, der VCD mache entsprechende Kampagnen. „Wir müssen im Straßenverkehr aufeinander achten“, sagte von Marschall.

Auch der ADFC bezeichnete auf Nachfrage der Berliner Morgenpost eine Kennzeichnungspflicht für Radfahrer als kontraproduktiv. So sei alleine der administrative Aufwand exorbitant. Es gibt etwa doppelt so viele Fahrräder (75 Millionen) wie Autos in Deutschland (48 Millionen). Auch die Unfallzahlen würde so eine Forderung nicht hergeben. „Unfälle, an denen Radfahrer beteiligt sind, sind überwiegend auf Regelverstöße anderer Verkehrsteilnehmer zurückzuführen“, sagte ADFC-Sprecherin Carolina Mazza. Zudem würden Kennzeichen auch Autofahrende nicht von Unfallfluchten abhalten.

Kennzeichnungspflicht gab es zuletzt in der Schweiz

Zuletzt gab es eine Kennzeichnungspflicht in der Schweiz. Das Fahrrad-Nummernschild ein Aufkleber. Er diente allein dem Nachweis der Haftpflichtversicherung und erlaubte keinen Rückschluss auf den Eigentümer. Diese „Vignette“konnte auf dem Postamt oder im Supermarkt erworben werden. 2012 haben die Eidgenossen die Kennzeichenpflicht und auch die Zwangs-Haftpflichtversicherung für Fahrräder abgeschafft. Dem ADFC ist weltweit kein Land bekannt, das eine Kennzeichenpflicht für Fahrräder habe, so Mazza weiter.