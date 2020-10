Antisemitismus: „Die Mehrheit in Deutschland ist zu leise“

Berlin. Als Professor der Politikwissenschaft setzt sich Samuel Salzborn seit Jahren mit dem Thema „Antisemitismus“ auseinander. Seit August ist er der erste Antisemitismusbeauftragte der Hauptstadt. Zuvor hatte der gebürtige Hannoveraner eine Gastprofessur an der Technischen Universität Berlin inne.

Bei Ihrer Vorstellung im August sprachen Sie von einer Defensivsituation im Kampf gegen Antisemitismus. Was meinen Sie damit?

Samuel Salzborn: Die Defensive ist dadurch begründet, dass sich Antisemiten nach wie vor im Aufwind sehen. Sie haben nicht das Gefühl, isoliert zu sein und werden nicht hinreichend kritisiert. Antisemitismus ist in den letzten Jahren auch über Berlin hinaus sehr viel offensiver, offener und gewaltaffiner geworden. Und das hat damit zu tun, dass es nach wie vor viel zu wenig kontinuierlichen Widerspruch gibt. Es gibt natürlich bestimmte Vorfälle, etwa den antisemitischen Terroranschlag in Halle, wo es im Nachgang richtige und wichtige Erklärung gegen Antisemitismus gibt – eine Wahrnehmung und Problematisierung. Aber das setzt sich nicht über einen langen Zeitraum fort, weil Antisemitismus nicht als grundlegendes Problem, sondern als etwas Anlassbezogenes verstanden wird. Und deswegen ist man ein Stück weit in der Defensive und gezwungen, weiterhin Überzeugungsarbeit zu leisten, dass Antisemitismus ein Grundproblem der bundesdeutschen Gesellschaft ist. Und dem kann man nicht mit einzelnen Reaktionen begegnen, sondern es braucht kontinuierliche Aufmerksamkeit. Nur so kann man Antisemiten, die sich im Aufwind sehen und glauben, Mehrheitspositionen zu vertreten, durch Widerspruch entgegenstehen.

Wie viele Antisemiten gibt es Ihrer Einschätzung nach?

Repräsentative Studien zeigen seit mindestens zehn bis 20 Jahren, dass wir auf der Einstellungsebene 15 bis 20 Prozent Antisemiten in der deutschen Gesellschaft haben. Da verändert sich mal punktuell bei bestimmten konkreten Aspekten etwas. Aber das ist der stabile Bodensatz. Sie sind zwar in der Minderheit, aber die Mehrheit ist zu leise und positioniert sich nicht klar und deutlich genug dagegen.

Der Terroranschlag auf die Synagoge von Halle ist ein Jahr her. Was hat sich seitdem geändert?

Ich glaube, dass es bei politisch Verantwortlichen mittlerweile eine sehr starke Aufmerksamkeit und Sensibilität gibt. Das sehen wir etwa auch bei Diskussionen über die Erhöhung von Sicherheitsmaßnahmen für jüdische Einrichtungen. Aber wir haben auch gerade in einer vor Kurzem durchgeführten Untersuchung für Berlin gesehen, dass die Solidarität des nichtjüdischen Teils der Gesellschaft in der Wahrnehmung der Juden unterausgeprägt ist. In Alltagssituation etwa in der Schule, am Arbeitsplatz oder in der Öffentlichkeit wird ein Mangel empfunden. Und da besteht, glaube ich, noch eine ganze Menge Nachholbedarf. Dort hat sich das stärkere politische Bewusstsein noch nicht verfangen, sodass Alltagsdiskriminierungen wirklich reduziert wären.

Also fühlen sich Juden in Berlin ein Stück weit allein gelassen?

Solche Fragen müsste man zuerst an jüdische Gemeinden und Institutionen richten. Aber aus der Forschung wissen wir, dass antisemitische Diskriminierung in allen Lebensbereichen erfahren wird. Also dass bestimmte Selbstverständlichkeiten wie das Tragen einer Kippa oder einer Kette mit Davidstern oft vermieden werden, weil man Sorge und Bedenken hat und das selbstbewusste Bekenntnisses zum eigenen Glauben als bedroht eingeschätzt wird. Und es wird ein Mangel an Solidarität wahrgenommen. Das heißt, dass gerade in solchen Alltagssituationen andere wegschauen, ignorieren, Jüdinnen und Juden nicht bestärken. Und dadurch existiert quasi ein Gefühl unter Jüdinnen und Juden, dass sie zumindest von Teilen der Berliner Stadtgesellschaft ausgegrenzt werden.

Das politische Bewusstsein ist Ihrer Meinung nach also flüchtig?

Schon vorher wurde Antisemitismus lauter und aggressiver, und es kam zunehmend mehr zu Straf- und Gewalttaten gegen Jüdinnen und Juden. Von vielen Seiten wurde es nicht als überraschend wahrgenommen, dass es irgendwann auch in Deutschland einen antisemitischen Terroranschlag gibt. Dass dieses Eskalationspotenzial im Antisemitismus angelegt ist, war klar und offensichtlich. Insofern war überraschend, dass so viele überrascht waren. Auf der politischen Ebene haben viele offensichtlich diese Entwicklung verschlafen und beide Augen fest zugekniffen. Aber dieser Überraschungseffekt hat durchaus auf der politischen Agenda zu einer Veränderung geführt. Aber wie weitreichend ist das? Denken wir etwa an den Kabinettsausschuss der Bundesregierung zu Rechtsextremismus und Rassismus, der nach den Anschlägen von Halle, Hanau und Kassel eingerichtet wurde. Dort richtet sich der Fokus mittlerweile nicht mehr so stark auf Antisemitismus. Es gibt endlich ein politisches Bewusstsein für das Problem, aber auch ein großes Risiko, diese Aufmerksamkeit wieder zu verlieren.

Die AfD, in deren Reihen sich auch Antisemiten finden, verweist immer auf einen importierten Antisemitismus. Kommt Judenfeindlichkeit eher von rechts oder aus dem Islamismus?

Auf der Ebene des Handelns, also der Kriminalitätsstatistik, haben wir einen sehr deutlichen Teil rechts motivierter Straftaten in Bezug auf Antisemitismus. Das Problem ist aber, dass Straftaten, die einen antisemitischen Hintergrund haben und nicht genauer zuordenbar sind, im Zweifel der Kategorie „rechts“ zugeschlagen werden. Straftaten etwa aus einer islamistischen Demonstration fallen im Zweifel auch in diese Kategorie, wenn dort etwa rechte Symbolik gezeigt wird. Aber die Tendenz zeigt trotzdem, dass die Gewaltbereitschaft im rechtsextremen Bereich ausgesprochen groß ist und auch den größeren Anteil ausmacht. Ein interessantes Phänomen ist, dass es oftmals einen Verweis gibt. Wenn über den rechtsextremen Antisemitismus gesprochen wird, agieren diejenigen, die davon betroffen sind, mit Verweis auf den islamistischen und umgekehrt. Er taucht auch im linken, antiimperialistischen Milieu und in der politischen Mitte auf. Ich glaube, das Schlüsselproblem ist, dass man gern auch mit bestimmten Begriffen wie etwa dem des „importierten Antisemitismus“ davon ablenkt, dass es in der Bundesrepublik eine ganz lange antisemitische Tradition gibt. Das hat auch etwas mit Erinnerungs- und Schuldabwehr zu tun. Aber wir müssen genauso auch über islamistischen Antisemitismus sprechen.

Wie äußert sich alltäglicher Antisemitismus?

Den sehen wir vielleicht am allerdeutlichsten darin, dass sich mittlerweile das Wort „Jude“ als Schimpfwort auf Schulhöfen etabliert hat. Das ist ein absolut unhaltbarer Zustand und definitiv eine antisemitische Form der Diskriminierung. Denken wir an Antisemitismus im deutschsprachigen Gangster-Rap, der vor allem unter Jugendlichen extrem stark verbreitet ist. Antisemitismus, häufig verbunden mit Sexismus und Antifeminismus, verselbstständigt sich so in den Alltag und verankert sich im Weltbild der Jugendlichen. Und so etwas erleben wir in vielen Varianten. Und dann eine Bemerkung, ein Spruch, eine Beleidigung, ein Kommentar, wenn jemand als Jude erkennbar ist. Antisemitismus wird nicht erst dann zum Problem, wenn es wirklich um körperliche Gewalt geht, sondern schon bei dieser Form psychischer Gewaltausübung und Minimierung der Handlungsfreiheit im öffentlichen Raum, die schon zu weit geht. Es geht nicht nur um den dummen Spruch, sondern den Eingriff in Lebensrealitäten. Er führt zu Angst und Sorge. Denn man weiß nie, ob auf den Spruch nicht nur der nächste und übernächste folgt, sondern irgendwann Gewalt.

Werden wir in Zukunft noch mehr Gewalttaten wie in Halle erleben müssen?

Das ist nicht prognostizierbar. Das Potenzial für Gewalt und Terror im Antisemitismus ist da. Wir haben im Rechtsextremismus eine sehr gut vernetzte Szene. Insofern ist so etwas leider immer wieder denk- und erwartbar. Man muss sich darauf einstellen, aber zugleich muss man auch sehen, dass man nicht vorhersagen kann, wo wann was passieren wird. Aber bei den in diesem Zusammenhang am höchsten jüdischen Feiertag sträflich vernachlässigten Schutzmaßnahmen wie in Halle muss man natürlich sagen, dass sich so etwas nicht wiederholen darf. Da ist die Politik gefordert, den Schutz jüdischer Einrichtungen auf Dauer sicherzustellen. Aber Terroristen agieren ja zunächst einmal nicht öffentlich. Da müssen nachrichtendienstliche Ermittlungen im Vorfeld aufdecken. Wenn das aber nicht passiert, kann so etwas wie in Halle immer wieder geschehen.

Ist Ihre Hoffnung, dass Ihr Job irgendwann überflüssig wird?

Wir sind in einer Situation, wo Antisemitismusbeauftragte offensichtlich notwendig sind, um gerade auch ein kontinuierliches Bewusstsein für Antisemitismus in der Gesellschaft wach zu halten oder überhaupt erst in Gang zu setzen. Denn es ist nicht allen Teilen der Gesellschaft klar, dass Antisemitismus ein strukturelles, fortwährendes Dauerproblem der bundesdeutschen Gesellschaft ist. Natürlich wäre der Wunsch, dass es einer solchen Tätigkeit wie meiner nicht mehr bedürfte. Aber das ist ein sehr aufwendiger Weg, weil wir es mit Antisemitismus in unterschiedlichen Teilen der Gesellschaft, in unterschiedlichen Arten und mit unterschiedlicher Radikalisierung zu tun haben. Und bis dieses Bewusstsein irgendwann vorhanden ist und Prävention, Intervention und Repression ineinandergreifen, wird man hoffen können – und ich betone hoffen –, dass dann auch Antisemitismus nach und nach minimiert werden kann. Ich glaube, da hat die Bundesrepublik tatsächlich jahrzehntelang viel verschlafen. Und meine Hoffnung ist, dass wir uns mittlerweile an einem Wendepunkt befinden. Aber der Weg ist noch sehr weit, und wir sind gerade erst am Anfang.

Hat das Land Berlin mehr getan?

Natürlich gibt es Antisemitismus in Berlin. Aber wir haben auch eine große Aufmerksamkeit dafür, weil wir zum Teil mehr über das sogenannte Dunkelfeld wissen als andere Bundesländer. Und in anderen Bundesländern, gerade in Flächenländern, ist dieses Wissen oftmals noch überhaupt gar nicht vorhanden. Wir kennen das Ausmaß des Antisemitismus meines Erachtens im Bundesvergleich bis heute überhaupt nicht. In Berlin ist durch den Beschluss des Abgeordnetenhauses und auch durch den Senatsbeschluss, gegen jeden Antisemitismus vorzugehen, eine Grundlage da. Es herrscht ein sehr weitreichender, wenn auch nicht allumfassender, politischer Konsens, Antisemitismus tatsächlich bekämpfen zu wollen. Da ist Berlin anderen Ländern durchaus einen, vielleicht auch zwei Schritte voraus. Aber es ist ein langer Weg.

Glauben Sie, dass wir irgendwann in Berlin an Synagogen vorbeigehen, ohne dass ein Wachschutz davorstehen muss?

Ich kann nicht in die Zukunft schauen. Aber auch wenn wir im Moment in der Situation sind, wo ein Schutz jüdischer Einrichtungen völlig unabdingbar ist, muss es das politische und gesellschaftliche Ziel sein, das Klima so zu verändern, dass diese Schutzmaßnahmen nicht mehr nötig sind. Darunter darf man Zielformulierungen auch nicht aufhängen. Gleichwohl sind wir davon momentan sehr weit entfernt. Derzeit können wir keinen konkreten Zeithorizont für diese wünschenswerte Utopie formulieren.