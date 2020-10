Hinweis auf Waffe: Polizei sperrt Straßen in Mitte ab

Ein Polizeiwagen steht an der Alte Münze in Mitte. Dort hatten Zeugen eine Person mit einer mutmaßlichen Langwaffe gesehen.

Berlin. Ein Hinweis auf eine Person mit einer Langwaffe hat am Wochenende einen größeren Polizeieinsatz in der Nähe des Roten Rathauses ausgelöst. Die Straßen rund um die Senatsverwaltung für Inneres waren in der Nacht auf Samstag ab 0.30 Uhr für drei Stunden gesperrt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Weder Fußgänger noch Fahrzeuge wurden in den Bereich gelassen. Ein Zeuge habe die Polizei zuvor über einen Mann informiert, der im Bereich der Alten Münze eine größere Schusswaffe getragen haben soll.

Ein Spezialeinsatzkommando sowie Teile einer Einsatzhundertschaft der Bereitschaftspolizei durchsuchten die Alte Münze und die Gegend mit Maschinenpistolen, fanden aber niemanden mit einer Waffe. Laut Polizei wurden mehrere Menschen überprüft, es gab jedoch keine Festnahmen.