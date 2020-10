Gesundheitsämter stoßen wegen Corona an Kapazitätsgrenzen

Potsdam. Brandenburgs Gesundheitsämter stoßen mit Blick auf die steigenden Corona-Fallzahlen im Herbst an ihre personellen Kapazitätsgrenzen. Um einen Engpass zu verhindern, werden Mitarbeiter anderer Ämter sowie Bundeswehrsoldaten zur Verstärkung eingesetzt. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Die Gesundheitsämter sind derzeit sehr stark belastet. Insbesondere durch Teams der Bundeswehr als Unterstützung können die Aufgaben noch erfüllt werden", sagt Dominik Lenz, Sprecher im Potsdamer Gesundheitsministerium.

Im Landkreis Teltow-Fläming fehlt es generell an Personal, derzeit sind laut Kreissprecherin Heike Lehmann 70 Stellen unbesetzt. Problematisch gestaltet sich für viele Verwaltungen die Einstellung geeigneter Fachkräfte. Alle Hoffnungen richten sich deshalb auf den Bund, der in den kommenden fünf Jahren 5000 neue Stellen in den Gesundheitsämtern schaffen will.