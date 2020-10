Ermittler finden drei Kilogramm Heroin in Wohnung

Berlin. Die Berliner Polizei hat bei Wohnungsdurchsuchungen drei Kilogramm Heroin und Bargeld beschlagnahmt. Einem 40-Jährigen wird vorgeworfen, seit Februar in Neukölln unter anderem aus zwei Bars heraus mit weiteren Beschuldigten Betäubungsmittelhandel betrieben zu haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Einsatzkräfte hätten den Hauptverdächtigen und seine 37-jährige Lebensgefährtin am Morgen in ihrer Wohnung angetroffen, wo sie auch das Heroin fanden.

Den Angaben zufolge wurden die beiden festgenommen, außerdem sei ihr "hochwertiges Fahrzeug" beschlagnahmt worden. Bei der Schwester des Hauptverdächtigen beschlagnahmten die Ermittler Bargeld. Die Festgenommenen sollen am Samstag einem Richter zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden.