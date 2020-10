Transsexueller Mensch mit Abschlepphaken und Stein beworfen

Berlin. Ein transsexueller Mensch ist in Berlin-Schöneberg bei einer mutmaßlich von Hass motivierten Attacke leicht verletzt worden. Die 41-jährige Person war in der Nacht auf Freitag in der Bülowstraße unterwegs, als ein Mann aus einem Auto heraus einen Abschlepphaken nach ihr geworfen und sie am Schienbein getroffen haben soll, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Den Angaben zufolge fuhr das Auto mit vier Insassen wenig später wieder an dem transsexuellen Menschen vorbei. Dabei habe ein Insasse einen Kleinpflasterstein geworfen und ihn damit am Rücken getroffen. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt.