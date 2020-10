Sperrstunde in Berlin von Verwaltungsgericht gekippt

In der Corona-Pandemie explodieren die Infektionszahlen in Deutschland: Das Robert-Koch-Institut meldet 7334 weitere Fälle binnen eines Tages - das ist der höchste Wert in Deutschland seit Beginn der Pandemie.

Elf Wirte hatten gegen die Sperrstunde in Berlin geklagt. Für sie gilt sie nicht mehr. Der Senat will gegen das Urteil vorgehen.

Berlin.

Das Verwaltungsgericht hat die Sperrstunde in Berlin gekippt.

Das Urteil gilt nur für die elf Wirte, die geklagt hatten.

Seit Samstag mussten Kneipen, Bars und Spätis von 23 Uhr bis 6 Uhr schließen.

Das Alkoholverbot bleibt jedoch bestehen.

Der Senat legt gegen das Urteil Beschwerde ein.

Das Verwaltungsgericht hat die Sperrstunde für Berliner Gastronomen gekippt. „Die verhängte Sperrstunde für Gaststätten hält einer rechtlichen Überprüfung nicht stand“, heißt es in der Begründung. Das hat das Verwaltungsgericht in zwei Eilverfahren entschieden. Insgesamt elf Gastronomen hatten gegen die Sperrstunde geklagt. Das Urteil gilt allerdings nur für sie. Faktisch steht damit aber die Sperrstunde in Berlin vor dem Aus.

Das Gericht würdigte zwar die Bemühungen des Gesetzgebers, die Gefahren einer Corona-Infektion eindämmen zu wollen. „Bei summarischer Prüfung ist aber nicht ersichtlich, dass die Maßnahme für eine nennenswerte Bekämpfung des Infektionsgeschehens erforderlich sei“, beschloss das Verwaltungsgericht am Freitag.

"Für die Gastro-Sperrstunde fehlte von Anfang an jede vernünftige Begründung. Wir freuen uns daher, dass das Verwaltungsgericht jetzt ein Machtwort gesprochen hat," so Rechtsanwalt Niko Härting, der sechs Gastwirte vor Gericht vertreten hat.

Gericht: Lokale haben keine nennenswerten Einfluss auf das Infektionsgeschehen

Nach den vom Robert Koch-Institut veröffentlichten Daten hätten Gaststätten unter den bislang geltenden Schutz- und Hygienemaßnahmen keinen derart wesentlichen Anteil am Infektionsgeschehen gehabt, dass wegen der aktuell starken Zunahme von Neuinfektionen eine Sperrstunde als weitere Maßnahme erforderlich sei.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Corona-Hotspots: Die 7-Tage-Inzidenz liegt in mehreren Bezirken und für ganz Berlin über dem kritischen Wert von 50. Hier erfahren Sie täglich die aktuellen Werte des RKI und der Senatsgesundheitsverwaltung. Einen Überblick über alle Corona-Risikogebiete in Deutschland bekommen Sie hier. Diese Regeln gelten für Corona-Hotspots in Deutschland. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet.

Alkoholverbot bleibt bestehen

Auch die Gefahr einer alkoholbedingten „Enthemmung“ nach 23 Uhr besteht nach Auffassung des Gerichts nicht, weil die Verordnung ein von den Antragstellern nicht angegriffenes Alkoholausschankverbot nach diesem Zeitpunkt enthält – das also bestehen bleibt. Gastwirten könne nicht pauschal unterstellt werden, dass sie diese Vorgaben typischerweise nicht einhielten.

Ob das Ausschankverbot eingehalten wird, müssen nun die Behörden kontrollieren. Es ist zu erwarten, dass sich weitere Gastronomen auf den Beschluss berufen und länger öffnen. Die Sperrstunde war seit vergangenem Samstag für Restaurants, Bars, Kneipen und die meisten Geschäfte in Kraft getreten.

Gekippte Sperrstunde: Senat geht gegen Urteil vor

Nachdem das Verwaltungsgericht die Sperrstunde für elf Berliner Wirte aufgehoben hat, kündigte der Senat umgehend an, gegen das Urteil Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht einzulegen. Zudem will er eine Zwischenverfügung beantragen.

"Damit soll möglichst noch heute Klarheit geschaffen werden, dass auch die elf klagenden Gastronomen nicht nach 23 Uhr öffnen dürfen. Ohnehin würde aus der Entscheidung des Verwaltungsgerichts lediglich für die elf klagenden Gastronomen die Sperrstunde entfallen – für alle anderen gilt sie in jedem Fall weiterhin", sagte Senatssprecherin Melanie Reinsch.

Bund und Länder Berlin hatten am Mittwoch vereinbart, dass es in Corona-Hotspots künftig generell eine Sperrstunde um 23 Uhr in der Gastronomie geben solle. Dies soll ab 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche gelten.

Sperrstunde in Berlin gekippt - das sind die Reaktionen:

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne)

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop

Foto: Britta Pedersen / dpa

„Wir prüfen die Urteilsbegründung und werden im Senat über das weitere Vorgehen beraten", teilte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop der Berliner Morgenpost mit. "Jetzt appelliere ich an alle Wirte, weiterhin verantwortungsvoll zu sein und die vorgelegten Hygienekonzepte sehr genau zu beachten.“

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD)

Dilek Kalayci (SPD), Gesundheitssenatorin.

Foto: Jörg Carstensen / dpa

„Mit dem Urteil bleibt das Alkoholverbot bestehen, das ist eine wichtige Botschaft. Wie wir weiter vorgehen, prüfen wir noch.“

FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja

FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja auf der Terrasse des Restaurants „Il Calice“.

Foto: Lea Verstl

Nachdem die Sperrstunde vom Gericht gekippt wurde, forderte Sebastian Czaja, den Senat auf, eine Regierungserklärung durch den Regierenden Bürgermeister zu den Corona-Maßnahmen abzugeben. "Der Berliner Senat ist den Berlinerinnen und Berlinern Transparenz über seine Entscheidungen und die Einbeziehung der gewählten Volksvertreter schuldig."

Die Corona-Pandemie sei eine Gefahr für das Leben und die Gesundheit der Berliner. Um die Ausbreitung einzudämmen, brauche es Maßnahmen. "Unser Handeln darf jedoch nicht dazu führen, dass wir demokratische Grundsätze und elementare Freiheitsrechte mit Füßen treten." Czaja kritisierte, dass die bisherigen Einschränkungen nicht immer nachvollziehbar waren. "In Teilen haben Gerichte sie richtigerweise für nicht zulässig erklärt."

Jede Freiheitseinschränkung durch die Politik müsse erklärt und ihre Notwendigkeit begründet werden, so Czaja. "Diese Diskussion darf jedoch nicht allein im Roten Rathaus stattfinden. Sie muss zwischen den gewählten Volksvertreterinnen und Volksvertretern im Abgeordnetenhaus von Berlin geführt werden. Das Parlament muss auch - und gerade in schwierigen Situationen wie dieser - die volle Hoheit über tiefgreifende Maßnahmen behalten."

CDU-Fraktionschef Burkard Dregger

CDU-Fraktionschef Burkard Dregger

Foto: David Heerde

Berlins CDU-Fraktionschef Burkard Dregger forderte, der Senat solle generell mehr Kraft in die Kontrolle bestehender Schutzmaßnahmen investieren als immer neue Vorschriften zu erlassen, die sich schwer überwachen ließen. „Wir dürfen nicht diejenigen zu Leidtragenden machen, die sich an die Regeln halten.“

CDU-Landesvorsitzender Kai Wegner

CDU-Landeschef Kai Wegner

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Der CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner warf dem Senat vor, bei der Bewältigung der Corona-Pandemie Sorgfalt, Entschlossenheit und Weitsicht vermissen zu lassen. „Ich erwarte jetzt vom Senat, dass er sich mit der betroffenen Branche an einen Tisch setzt und gemeinsam rechtskonforme und vernünftige Regeln erarbeitet werden.“

Grünen-Fraktionsvorsitzende Silke Gebel

Silke Gebel

Foto: pa

Grünen-Fraktionsvorsitzende Silke Gebel sagte: „Auch wenn die Gerichte die Sperrstunde erstmal gekippt haben, gilt Abstand und Vorsicht auch weiterhin vor und nach 23 Uhr. Die Corona-Infektionszahlen steigen weiter und zeigen: Es ist gerade nicht die Zeit für Partys.“ Der Senat müsse sich die Urteilsbegründung anschauen und dann die Maßnahmen nachjustieren.“