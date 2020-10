Der Berliner Trainer Cedric Enard steht am Spielfeldrand.

Volleyball Berlin Volleys starten mit "Klassiker" in die Saison

Berlin. Für die Berlin Volleys sind Spiele gegen die SWD powervolleys Düren etwas ganz Besonderes. "Das ist einfach ein Klassiker in der Volleyball-Bundesliga", sagt Manager Kaweh Niroomand vor dem Aufeinandertreffen beider Mannschaften am Samstag (18.30 Uhr/sporttotal.tv) zum Auftakt der neuen Saison.

Mit ihrem 3:0-Sieg am vergangenen Sonntag im Supercup bei den United Volleys Frankfurt haben die BR Volleys bereits ein Zeichen an die Liga-Konkurrenz gesendet. Trainer Cedric Enard sieht seine Mannschaft auch gut gerüstet für die neue Spielzeit. Für künftige Erfolge würden "die große Erfahrung, das Selbstvertrauen und die mentale Stärke meiner Spieler" sprechen, meint der Franzose.

Im Gegensatz zu den BR Volleys, die mit einem halben Dutzend neuer Akteure in die Saison gehen, haben die Dürener ihren Kader weitgehend beisammengehalten. Allerdings trat vor drei Wochen Trainer Stefan Falter aus gesundheitlichen Gründen zurück. Für ihn übernahm der Pole Rafal Murczkiewicz den Job.

Die BR Volleys und Düren haben sich in der Vergangenheit manch heißes Duell geliefert, so auch Anfang des Jahres. Zwar siegten die Hauptstädter im Pokalfinale am 16. Februar gegen die Rheinländer mit 3:0, neun Tage später langte es im Bundesligaspiel für die Volleys aber nur zu einem 3:2-Zittersieg. Aus dieser Erfahrung heraus warnt Berlins Angreifer Samuel Tuia: "Düren hat ein Team, das beißt und es uns richtig schwer machen wird."