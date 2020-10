Bauarbeiten: Sperrungen auf der A10 und der A100

Berlin. An diesem Wochenende gibt es Verkehrsbehinderungen auf dem nördlichen Berliner Ring. Ab Freitagabend wird die A10 zwischen Birkenwerder und Mühlenbeck voll gesperrt. Grund ist der Abriss einer Fußgängerbrücke. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Montag früh.

Weil der nördliche Berliner Ring ausgebaut und die A24 saniert werden, gibt es dort bis Ende des Jahres immer wieder Vollsperrungen. Autofahrer müssen sich auf massive Einschränkungen einstellen.

A100 im Britzer Tunnel für mehrere Nächte voll gesperrt







Wegen Wartungsarbeiten wird der Britzer Tunnel Ortsteil an mehreren Nächten gesperrt.



Ab Montag, 19.10., bis Freitag, 23.10., erfolgt zwischen 21 Uhr und 5 Uhr erfolgt eine Vollsperrung in beiden Fahrtrichtungen. Sie gilt ab der Anschlussstelle (AS) Gradestraße bis zur Anschlussstelle Buschkrugallee. Zusätzlich sind in dieser Zeit auch die AS Buschkrugallee in Fahrtrichtung Süd und die AS Grenzallee in Fahrtrichtung Nord gesperrt.







Alle Ein- und Ausfahrten zwischen den jeweiligen Anschlussstellen sind zu diesen Zeiten gesperrt. Bereits ab 20 Uhr wird mit den Absperrmaßnahmen der Zufahrten begonnen.







Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Autofahrern wird empfohlen, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren.