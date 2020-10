Bauarbeiter in Baugraben verschüttet und schwer verletzt

Berlin. Ein Bauarbeiter ist in Berlin-Hellersdorf in einem Baustellengraben verschüttet und schwer verletzt worden. Die Feuerwehr konnte den Mann am Donnerstagnachmittag in der Eisenacher Straße schnell befreien, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden in der Straße Rohr- oder Kabelarbeiten durchgeführt, als sich in dem Graben eine Befestigung löste. Die Feuerwehr war mit 20 Kräften im Einsatz. Da es zunächst hieß, dass mehrere Menschen verschüttet wurden, waren 80 Kräfte alarmiert worden, sagte der Sprecher. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

( dpa )