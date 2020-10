Ministerium: Brandenburg will schärfere Corona-Regeln

Potsdam. Für private Feiern sollen in Brandenburg bei einem starken Anstieg der Corona-Infektionen künftig schärfere Regeln gelten. Die Vereinbarungen von Bund und Ländern sollten übernommen werden, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Dominik Lenz, am Donnerstag in Potsdam. Die Landesregierung werde zudem das Beherbergungsverbot für Gäste aus Corona-Hotspots erst einmal beibehalten. Bund und Länder beschlossen am Mittwoch, dass spätestens ab 35 neuen Infektionen je 100 000 Einwohner in einer Woche nur bis zu 25 Menschen in öffentlichen Räumen und 15 zuhause privat feiern dürfen. Derzeit liegen die Grenzen bei 50 beziehungsweise 25 Menschen.

( dpa )