Füchse wollen den Rhythmus finden und ersten Heimsieg holen

Berlins Trainer Jaron Siewert steht gestikulierend am Spielfeldrand.

Berlin (dpa) – Nach dem verpatzten Heimauftakt gegen den SC Magdeburg wollen die Füchse Berlin am Donnerstag ihren ersten Heimerfolg in der neuen Saison der Handball-Bundesliga schaffen. "Wir wollen auf jeden Fall den Sieg und vor den eigenen Fans einen anderen Auftritt hinlegen", kündigte Trainer Jaron Siewert vor der Partie gegen die TSV Hannover-Burgdorf (19.00 Uhr/Sky) an. Auch um sich Sicherheit zu holen und den Rhythmus zu finden, ergänzte Linksaußen Tim Mattes.

Mut schöpfen die Füchse aus dem Remis am vergangenen Sonntag beim SC DHfK Leipzig. Mattes fand, dass das für sein Team ein Schritt nach vorne war. "Die Emotionalität und der Kampf der Mannschaft waren sehr gut. Aber das gilt es auch, gegen Hannover auf die Platte zu bringen", sagte er. Für Siewert ist diese Einstellung Voraussetzung, um erfolgreich sein zu können: "Das ist die Grundbasis, auf der wir jetzt aufbauen müssen. Das wollen wir als Mannschaft immer leisten."

Dabei setzen die Füchse auf eine kompakte Defensive. "So wollen wir Hannover zu schwierigen Abschlüssen zwingen und selbst mehr Tempospiel nach vorne machen. Denn das ist bisher das eine oder andere Mal zu kurz gekommen", sagte der Trainer. Die Berliner erhoffen sich aber auch einen besseren Rhythmus im Angriff. "Wir müssen vor allem unsere technischen Fehler minimieren", meinte Mattes.

Personell hat Siewert wieder mehr Alternativen. Zuletzt kehrten Fabian Wiede, Jacob Holm und Milos Vujovic zurück, allerdings dürfte das Trio noch etwas Zeit brauchen. Gegen Hannover hofft der Trainer auf weitere Rückkehrer. Abwehrchef Jakov Gojun und Johan Koch könnten die Füchse am Kreis verstärken. "Hinter beiden steht aber noch ein Fragezeichen", meinte Siewert.