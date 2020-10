Corona setzt Berliner Wohnungsmarkt unter Druck

Berlin. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und auch des im Februar in Kraft getretenen Mietendeckels werden die Situation auf dem ohnehin schon angespannten Berliner Wohnungsmarkt weiter verschärfen. Engpässe bei Baukapazitäten und -genehmigungen, Baulandknappheit, Widerstand gegen Bauvorhaben, fehlende große Wohnungen und die zu geringen Einkommen der Berliner – das sind laut einer Umfrage der landeseigen Investitionsbank Berlin (IBB) aktuell die größten Herausforderungen am Wohnungsmarkt.

Rund 200 Experten aus Wohnungsunternehmen, Genossenschaften, Vertreter der Senats- und Bezirksverwaltungen, Marktforscher und Hausverwaltungen, Grundeigentümer sowie Mietervertreter hatten am alljährlichen IBB-Wohnungsmarktbarometer teilgenommen.

Düsteres Bild beim Investitionsverhalten

Bei der Umfrage in den Monaten Mai und Juni 2020 wurden die aktuelle Marktlage, die Anforderungen und Probleme des Wohnungsmarktes, das Investitionsklima sowie die Auswirkungen der Corona-Krise bewertet. Spürbare Auswirkungen sehen die Experten demnach vor allem bei der Anzahl von Bauanträgen und -genehmigungen – wichtigste Voraussetzung, damit überhaupt neue Wohnungen errichtet werden können. Mehr als die Hälfte der Befragten prognostiziert laut Umfrage eine Abnahme in dieser Kategorie, darunter erwarten etwa zwölf Prozent sogar eine starke Abnahme von Anträgen und Genehmigungen.

Ein ähnlich düsteres Bild zeigt sich auch beim Investitionsverhalten. Rund elf Prozent der Fachleute gehen aktuell von einer starken Abnahme von Investitionen in den Neubau oder Erwerb von Immobilien aus, ein weiteres Drittel konstatiert einen leichten Rückgang.

Immerhin rechnen die Befragten auch damit, dass der Nachfragedruck von außen auf den Wohnungsmarkt der Stadt abnehmen wird: Für den Zuzug nach Berlin erwartet fast die Hälfte der Experten aufgrund der Corona-Pandemie entweder leichte (37 Prozent) oder sogar starke (8 Prozent) Rückgänge.

Bewusst Fragen zu Auswirkungen von Corona aufgenommen

„Die Corona-Krise hält nun schon seit Monaten an und beeinträchtigt massiv alle Lebensbereiche“, so Jürgen Allerkamp, Vorsitzender des Vorstands der IBB. „Daher haben wir in das diesjährige Wohnungsmarktbarometer bewusst Fragen zu den möglichen Auswirkungen der Pandemie aufgenommen.“

Die Engpässe bei den Baukapazitäten, insbesondere bei Bauanträgen und -genehmigungen, werden nach Auffassung des IBB-Chefs in den kommenden zwei Jahren weiter zunehmen sowie Immobilieninvestitionen eher zurückgehen. Betroffen sind insbesondere Investitionen in Bestandsmaßnahmen, Modernisierung und Umbau – bei der diesjährigen Befragung erstmals als schlecht wahrgenommen – sowie die Investitionen in den Neubau von Mietwohnungen.

Geringe Einkommen der Berliner werden zum Problem

Deutlich an Relevanz gewonnen habe demnach das geringe Einkommen der Wohnungssuchenden, nicht kostendeckende Mieten und die fehlende Finanzierbarkeit von Modernisierung und Sanierung über marktfähige Mieten. Steigende Nettokaltmieten und zu geringe Bautätigkeit spielten dagegen – anders als in den vorhergehenden Befragungen – nur noch eine untergeordnete Rolle. Besonders das untere und das mietpreisgebundene, aber zunehmend auch das mittlere Preissegment sind von hohen Angebotsdefiziten betroffen.

Im mittleren Mietpreissegment (sieben bis unter zehn Euro je Quadratmeter) übersteigt vor allem in Friedrichshain-Kreuzberg, Steglitz-Zehlendorf, Spandau, Reinickendorf und Pankow die Nachfrage das Angebot deutlich. Marzahn-Hellersdorf ist der einzige Bezirk mit einer ausgewogenen Angebotssituation im mittleren Mietpreissegment.

Zu geringes Angebot im unteren Preissegment in allen Bezirken

Im unteren Mietpreissegment – unter sieben Euro – weisen alle Bezirke ein deutlich zu geringes Angebot auf. In den nächsten drei Jahren wird nur für die Bezirke Lichtenberg und Pankow eine leichte Verbesserung der Marktlage prognostiziert. In Marzahn-Hellersdorf, dem einzigen Bezirk mit einem aktuell nur geringen Angebotsdefizit, wird hingegen von einer Verschärfung der Situation ausgegangen. Die restlichen Bezirke entwickeln sich tendenziell auf aktuellem Niveau weiter.

Im oberen Mietpreissegment (zehn Euro und mehr je Quadratmeter) herrscht dagegen ein nahezu ausgewogenes Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. In Mitte und Lichtenberg deutet sich dabei nach Auffassung der Experten sogar ein leichter Angebotsüberhang an.