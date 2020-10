Land wartet Bund-Länder-Treffen zu Beherbergungsverbot ab

Potsdam. Die Brandenburger Landesregierung bleibt zunächst bei dem Beherbergungsverbot für Gäste aus Corona-Hotspots, verweist aber auf das Treffen am Mittwoch im Kanzleramt. "Wir warten das Gespräch der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten ab", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Simon Zunk am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts in Potsdam. Die Landesregierung habe Verständnis dafür, dass für viele das Beherbergungsverbot eine Belastung sei. Es gehe aber darum, angesichts massiv steigender Infektionszahlen die Mobilität zurückzufahren.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs beraten an diesem Mittwoch in Berlin unter anderem über das Übernachtungsverbot in Hotels oder Pensionen, wenn Urlauber aus einer Region mit mehr als 50 neuen Ansteckungen je 100 000 Einwohner nach sieben Tagen kommen und kein aktueller negativer Test vorliegt. Aus Ländern wie Berlin kommt massive Kritik an der Regelung, die seit Juni in Brandenburg gilt. Auch Brandenburgs SPD-Landtagsfraktionschef Erik Stohn hatte das Verbot infrage gestellt.