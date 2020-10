Fußball Hertha trainiert in der Länderspielpause gemeinsam mit U23

Berlin. Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat das Training am Dienstag gemeinsam mit der U23-Mannschaft des Clubs absolviert. "Die Trainingsgruppe war in den vergangenen Tagen durch die fehlenden Nationalspieler sehr klein, so konnten wir mal wieder größere Spielformen umsetzen. Das hat der Mannschaft gut getan", sagte Trainer Bruno Labbadia: "Das war auch dank der Teilnahme der U23 eine sehr gute Einheit mit sehr viel Intensität."

Labbadia standen insgesamt 24 Spieler zur Verfügung. Dazu zählten auch Martón Dardai und Luca Netz nach ihren Abstellungen zu den deutschen Junioren-Nationalmannschaften. Dagegen fehlten Jordan Torunarigha (Syndesmose-Teilriss), Nils Körber (Magen-Darm-Probleme), Santiago Ascacíbar (Muskelprobleme) und Lukas Klünter (Beckenprellung). Ascacíbar und Klünter hatten die Einheit am Montag vorzeitig verletzt abbrechen müssen.