Florian Baak wechselt von Hertha BSC in die Schweiz.

Fußball Baak wechselt von Hertha BSC in die Schweiz

Berlin. Florian Baak wechselt von Hertha BSC zum Schweizer Fußball-Zweitligisten FC Winterthur. Das teilten die Berliner am Montag mit. Der 21 Jahre alte Baak absolvierte für den Hauptstadtclub drei Spiele in der Bundesliga, gehörte zuletzt aber nur noch zum Kader der U23 in der Regionalliga Nordost. Bei Hertha hatte der Verteidiger mit der U19 vor zwei Jahren die deutsche Meisterschaft gewonnen und schaffte es auf insgesamt 28 Partien für deutsche Junioren-Auswahlmannschaften.