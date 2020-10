Versorger "Stromnetz Berlin" erhöht die Preise

Berliner Haushalte und Unternehmen müssen für das Jahr 2021 mit höheren Strompreisen rechnen. Höhere Investitionen sowohl im Übertragungsnetz wie auch im Berliner Verteilnetz führten zu diesem Anstieg, teilte der Versorger „Stromnetz Berlin“ mit.



Das Unternehmen „50Hertz Transmission“ hat bereits eine durchschnittliche Erhöhung seiner Entgelte um rund sieben Prozent für die Nutzung des vorgelagerten Übertragungsnetzes für das kommende Jahr angekündigt.

Stromnetz Berlin-Geschäftsführer Thomas Schäfer sagte zu den Preiserhöhungen: „Wir werden auch in den Folgejahren unser Investitionsprogramm auf hohem Niveau fortsetzen. Unweigerlich führt das zu höheren Kosten, die sich in den veränderten Netzentgelten widerspiegeln. Die Investitionen sind jedoch absolut notwendig, um den Anforderungen an ein leistungsfähiges Verteilnetz in der sich schnell ändernden und weiter wachsenden Stadt Berlin gerecht zu werden.“

Strompreis steigt um rund 7,8 Prozent

Die Netzentgelte für Berliner Haushaltskunden setzen sich auch im kommenden Jahr aus einem unveränderten Grundpreis in Höhe von 39,70 Euro und einem Arbeitspreis in Höhe von 6,47 Cent je Kilowattstunde (ct/kWh) zusammen. Dazu kommt der Jahrespreis von 8,44 Euro für den Messstellenbetrieb eines klassischen Zählers (Eintarifzähler). Für einen Berliner Haushalt mit einem durchschnittlichen Jahresstromverbrauch von 2200 kWh bedeutet dies in der Summe eine Erhöhung von rund 14 Euro pro Jahr (ein Plus von 7,8 Prozent).

Die Netzentgelte sind ein Bestandteil des Strompreises und werden über die Stromtarife aller in Berlin tätigen Stromlieferanten gleichermaßen erhoben. Sie machen durchschnittlich etwa ein Viertel des Strompreises aus. Netzentgelte setzen sich zusammen aus den Kosten für den Transport der Elektrizität (Netznutzungsentgelte), den Entgelten für den Betrieb der Zähler, die Verbrauchsmessung und -abrechnung sowie den Kosten des vorgelagerten Übertragungsnetzes. Die Festlegung der Höhe der Entgelte erfolgt nach den Vorgaben der Bundesnetzagentur.

Die voraussichtlichen Netzentgelte können ab sofort unter www.stromnetz.berlin/entgelte eingesehen werden.