Siemens-Chef Kaeser bekennt sich zu Berlin

Berlin. Mit einem Bekenntnis zum Standort Berlin hat Siemens-Chef Joe Kaeser die Unterzeichnung eines Memorandums of Understanding zwischen dem Konzernableger Siemens Energy und dem Senat begleitet. „Siemens und Berlin gehören seit 1847 zusammen und ich möchte, dass das so bleibt“, sagte Kaeser am Dienstag im Roten Rathaus.

Siemens Energy, im April aus dem Mutterkonzern ausgegliedert, wird seine Zentrale in Berlin aufbauen und vor allem das traditionsreiche Industriegelände an der Huttenstraße in Moabit weiter entwickeln. Über Details wird nun verhandelt, der Senat hat sich mit dem Vorvertrag verpflichtet, dem Unternehmen in Fragen des Planungsrechts, des Denkmalschutzes und allen anderen relevanten Themen zu helfen. Die Senatskanzlei soll dabei wie schon beim Projekt des Siemens-Campus an der Spandauer Nonnendammallee federführend sein.

Siemens-Energy-Vorstandschef Bruch: „Habe schon einen Koffer in Berlin“

„Ich habe schon einen Koffer in Berlin“, sagte Siemens-Energy-Vorstandschef Christian Bruch. Sukzessive sollen nun zentrale Bereiche des Milliardenkonzerns in die Hauptstadt ziehen. Genaue Zeitpläne und Standorte seien in der Prüfung. Aufsichtsratschef Kaeser kommentierte trocken: „Wenn der Chef da ist, ist das immer ein gutes Zeichen.“

Wie berichtet plant Siemens Energy zusätzliches Personal an die Huttenstraße zu bringen. Das Gelände des Gasturbinenwerks ist auch im Gespräch als möglicher Sitz des Vorstandes. Das Werk selber soll aber erhalten bleiben. Es geht dem Unternehmen aber um Flexibilität bei der weiteren Entwicklung. man werde sich sicher noch öfter mal zusammensetzen müssen, sagte Bruch. Das Memorandum sei der „Startschuss“.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sprach von einem „guten Tag“ für die Berliner Wirtschaft. Die Vereinbarung lege eine Basis für die weitere Zusammenarbeit. Gerade bei der Umsetzung der Energiewende - für Siemens Energy ein entscheidendes Thema - müsse es vorangehen, sagte Müller: „Wir stehen gemeinsam im weltweiten Wettbewerb. da gibt es keine Zeit zu vertrödeln“.