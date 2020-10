Senat gibt nochmals 3000 Euro für Bars und Restaurants

Berlin. Der Berliner Senat hat sich am Dienstag in einer Schaltkonferenz grundsätzlich auf Hilfen für Gastwirte verständigt, die wegen der ab 23 Uhr geltenden Sperrstunde Umsätze verloren haben. Final beschlossen soll das Programm aber erst am Mittwoch nach dem Treffen der Ministerpräsidenten der Länder mit der Bundeskanzlerin.

Es sei möglich, dass auch die Bundesregierung noch einmal Geld für die Gastronomie bereit stellen wird, hieß es zur Begründung. Denn auch andere Großstädte hätten unter dem Eindruck steigender Corona-Infektionszahlen Öffnungszeiten eingeschränkt und das Nachtleben beschnitten. Möglicherweise müsse man Bundeshilfen in das Berliner Unterstützungsprogramm einbauen.

Es geht um 2500 Kneipen und Bars

Der Senat will aber all jenen Betrieben helfen, die in der Gewerbedatenbank des Landes als Gastronomiebetriebe in der Untergruppe „Ausschank von Getränken“ gemeldet sind. Restaurants, die einen Großteil ihres Geschäftes vor der Sperrstunde machen, sollen aus diesem Topf nichts bekommen. Es geht um etwa 2.500 Kneipen und Bars. Sie müssen plausibel machen, dass die Schließzeit „existenzbedrohende Umsatzeinbußen“ verursacht. Das dürfte für Nachtlokale generell der Fall sein.

Aber der Senat will nicht nur Barbetreiber unterstützen. In Ausnahmefällen sollen auch Unternehmen anderer Branchen, also Einzelhändler in Spätverkaufsstellen, Anträge stellen. Sie müssen dann aber nachweisen, dass ihnen im Vergleich zum Vormonat ohne Sperrstunde signifikante Umsatzeinbußen entstanden sind. Das Programm soll zunächst so lange laufen, wie die Sperrstunde beschlossen ist. Sie ist bisher auf den Monat Oktober begrenzt, könnte aber verlängert werden, wenn die Pandemie-Lage sich nicht bessert.

Investitionsbank soll Programm managen

Das Land fördert ausschließlich die Zahlung der Gewerbemieten bis zu einer Obergrenze von 3000 Euro im Monat. Der Senat erwartet von den Vermietern ein Entgegenkommen, wenn die Mieten über der geförderten Obergrenze liegen. Die landeseigene Investitionsbank soll das Programm managen, Anträge entgegennehmen, prüfen und das Geld auszahlen. Wie hoch die Nachfrage sein wird, ist offen. Sollten alle 2500 möglichen Antragsteller Subventionen beantragen und erhalten, wäre mit Kosten von 7,5 Millionen Euro allein im Oktober zu rechnen.