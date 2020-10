Längere Winterferien stoßen in Berlin auf Ablehnung

Aktuell gibt es in Berlin eine Pflicht zur Mund-Nasenbedeckung in Schulen nur auf den Fluren und in Räumen, aber nicht auf dem Schulhof.

Berlin . Zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben Bundestagsabgeordnete der Union eine deutliche Verlängerung der Weihnachtsferien und eine Verkürzung der Sommerferien vorgeschlagen. Bei Bildungspolitikern in Berlin stößt dieser Vorschlag überwiegend auf Ablehnung – auch bei den Bildungsexperten der CDU.

„Prinzipiell halte ich von solch hektischen Vorschlägen nichts“, sagte Dirk Stettner, bildungspolitischer Sprecher der CDU im Berliner Abgeordnetenhaus der Berliner Morgenpost am Dienstag. Zudem würden längere Ferien erst Recht dazu führen, dass Familien in Urlaub fahren oder Kinder und Jugendliche außerhalb der Klassenräume unkontrolliert zusammentreffen. „Das Infektionsgeschehen ließe sich damit noch schwieriger eindämmen“, befürchtete Stettner. Wichtiger sei es, in Berlin endlich den Online-Bildungsbereich zu verbesser. Hier habe die Schulsenatorin Sandra Scheeres (SPD) bisher versagt.

Stettner reagierte damit auf den Vorschlag des CDU-Bundestagsabgeordneten Christoph Ploß, der auch Landesvorsitzender seiner Partei in Hamburg ist. Dieser hatte eine Verlängerung der Weihnachtsferien um zwei bis drei Wochen vorgeschlagen. Die Ferien im Sommer könnten dann entsprechend gekürzt werden. Der CSU-Abgeordnete Stephan Pilsinger regte sogar bis zu vier Wochen längere Weihnachtsferien mit entsprechender Kürzung über Ostern und im Sommer an. „Das Wohl der Schüler und Lehrer muss im Vordergrund stehen“, betonte Pilsinger gegenüber der „Bild-Zeitung.

Auch Berlins Linken-Chefin Katina Schubert äußerte sich kritisch zu dem Vorschlag. Ein solcher Schritt sei nur mit entsprechender Kinderbetreuung möglich - solange diese nicht gewährleistet sei, werde eine Verlängerung der Winterferien auf dem Rücken der Familien ausgetragen.

Merkel trifft am Mittwoch Ministerpräsidenten

Über dieses Thema werden dem Vernehmen nach auch die Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch beraten. Dieses Treffen will Berlins Bildungssenatorin zunächst abwarten, bevor die sich näher zu dem Vorschlag äußert. „Wir haben das zur Kenntnis genommen und sind ohnehin mit den Bundesländern und mit Experten aus Wissenschaft und Medizin in regem Austausch“, teilte ihr Sprecher Martin Klesmann auf Anfrage der Berliner Morgenpost mit.

Bildungsverwaltung verweist auf Corona-Stufenplan

Klesmann verwies zudem auf den mit Experten aus Wissenschaft, Medizin und Schulöffentlichkeit entwickelten Corona-Stufenplan für die Schulen. Dieser gilt für den Fall, dass das Infektionsgeschehen im Herbst und Winter weiter zunimmt. Er tritt am Donnerstag nach den Herbstferien in Kraft. Vorgesehen sind vier Stufen, die jeweils besondere Maßnahmen für den Schulbetrieb und Hygieneschutz vorgeben. Schulschließungen sind demnach vorgesehen. Die höchste Stufe vier sieht stattdessen eine Mischung aus Präsenzunterricht in den Schulen und digitalem Unterricht zu Hause vor sowie eine Maskenpflicht auch während des Unterrichts auch an Grundschulen.