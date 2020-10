Gericht entscheidet über Corona-Entschädigung für Wirt

Berlin. Haben Gastwirte Anspruch auf finanzielle Entschädigungen, weil sie im Frühjahr wegen der Corona-Pandemie wochenlang schließen mussten? Darüber entscheidet am heutigen Dienstag das Berliner Landgericht (13 Uhr). Geklagt hatte der Betreiber der Charlottenburger Kneipe „Klo“ an der Leibnitzstraße. Er will erreichen, dass ihm das Land Berlin die entgangenen Umsätze ersetzt. Es ist der erste Fall zu Entschädigungsansprüchen wegen Corona. Der Wirt gibt seine Umsatzeinbußen mit 40 Prozent an.

Die Gastronomie Berlins ist von den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie besonders betroffen. Restaurants und Kneipen mussten Mitte März vom einen Tag auf den anderen komplett schließen. Dadurch blieben die Kassen leer. Lokale, in denen Essen serviert wird, durften nach zwei Monaten Mitte Mai wieder öffnen, Kneipen Anfang Juni. Seit dem vergangenen Wochenende gilt ein Alkoholausschankverbot ab 23 Uhr.

Mehr zum Thema:

Sperrstunde in Berlin: „Strick der Gastronomie wird enger“

Sperrstunde in Berlin: Was die neue Corona-Regel bringt

"Beschissene Sperrstunde" - Berlin geht auf Entzug