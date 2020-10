Energie-Ableger von Siemens zieht nach Moabit

Dass es Berlin werden soll, ist schon länger bekannt, aber der genaue Standort war noch offen. Jetzt aber zeichnet sich ab: Die im April vom Siemens-Konzern abgespaltene frühere Energiesparte, heute Siemens Energy AG, wird sich mittelfristig mit seinem Vorstand in Moabit auf dem Gelände des Gasturbinenwerkes an der Huttenstraße ansiedeln.

Noch werden nach Informationen der Morgenpost zwar auch andere Standorte in der Hauptstadt geprüft. Aber das liegt wohl eher an praktischen Erwägungen. Denn das neue Unternehmen schlägt ein forsches Tempo an. Innerhalb eines Jahres sollen zunächst 150 Mitarbeiter um den Vorstandschef Christian Bruch aus München nach Berlin wechseln. Ihnen wird die Stadt bei der Suche nach Wohnungen, Schulplätzen für die Kinder und Jobs für die Lebenspartner behilflich sein.

5000 Berliner Siemensianer gehören zum neuen Konzern

Später soll aber auf dem Areal an der Huttenstraße Platz für mehr Beschäftigte im Büro geschaffen werden. Es geht nach Informationen aus Verhandlungskreisen um rund 650 Arbeitsplätze, für die eine alte Fertigungshalle umgebaut werden soll, Die Produktion von Gasturbinen soll fortbestehen.

Insgesamt beschäftigt Siemens Energie (SE) weltweit 91.000 Beschäftigte und setzt 29 Milliarden Euro um mit Turbinen, Ausrüstungen für Kraftwerke, Windkraftanlagen, Transformatoren und Schalttechnik. Vieles davon wird in Berlin hergestellt, allein 5000 Berliner Siemensianer gehören seit der Ausgründung im April zur Siemens Energy. Sie arbeiten im Gasturbinenwerk und im Schaltwerk in Siemensstadt. Seit Ende September ist Siemens Energy an der Börse notiert. Dem Siemens-Konzern gehören weiter mehr als ein Drittel der Aktien direkt und weitere knapp zehn Prozent über einen Pensionsfonds.

Am Dienstagmorgen treffen sich Siemens-Chef Joe Kaeser, Aufsichtsratschef von Siemens Energy, und der Vorstandschef Bruch in Berlin mit dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD), Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) und Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel (Linke). Sie wollen ein Memorandum of Understanding unterzeichnen, also eine Art Vorvertrag, der die Weiterentwicklung des historischen Industrieareals zwischen Huttenstraße und Spree zum Inhalt hat. Wenn dort der Vorstand und weitere Zentralbereiche einziehen, solle das Gelände planungsrechtlich von einem Industrie- in ein Gewerbegebiet umgewandelt werden.

Areal an der Huttenstraße könnte sich stark verändern

Wie es langfristig mit dem Gasturbinenwerk und den noch gut 3500 Beschäftigten dort weitergeht, das fragen sich Mitarbeiter und Gewerkschafter schon länger. Die weltweite Energiewende und die Abkehr von fossilen Brennstoffen hat den Markt für große Gasturbinen eng werden lasen. Zuletzt hatte der Konzern 2019 den Abbau von knapp 300 Stellen im Werk verkündet.

In den nächsten Jahren könnte sich aber das Areal an der Huttenstraße stark verändern. Darauf bereiten sich Siemens und der Senat mit ihrem Memorandum vor. Das Gelände könnte sich für andere Produktionen, aber auch Forschungseinrichtungen und Start-ups öffnen, um für eine Zeit nach der Gasturbinenproduktion vorzusorgen. Gedacht ist offenbar an eine Art Campus, wie er auch an der Spandauer Nonnendammallee unter dem Namen Siemensstadt 2.0 entsteht. Auch hier öffnet das Industrieunternehmen sein Produktionsgelände für weitere Nutzungen, junge Firmen und Forscher. Dass auf dem Moabiter Werksgelände in direkter Spreelage auch Wohnungen entstehen dürften, wurde am Montag von informierter Seite ausgeschlossen.

Arbeitnehmervertreter reagierten am Montag verhalten auf die Überlegungen von Management und Senat. Man freue sich, wenn der Vorstand seinen Sitz an der Huttenstraße nehme. Auch sei es klar, dass Angehörige des neuen Energy-Konzerns aus Siemensstadt nach Moabit wechseln sollten, hieß es von der IG Metall. Dass aber das Gasturbinenwerk derzeit nicht ausgelastet sei, wiesen Gewerkschafter zurück. 60 Prozent der Arbeit mache allein der Service für Europa, Asien und den Mittleren Osten aus. Auch sei in Moabit das Know-how versammelt, um etwa Turbinen auch vermehrt mit Wasserstoff betreiben zu können.