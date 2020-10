Oder-Spree und Cottbus bleiben Corona-Hotspots

Potsdam. Die strengeren Corona-Regeln mit Maskenpflicht in Büros und Gaststätten bleiben im Landkreis Oder-Spree und in Cottbus bestehen. Von Sonntag bis Montag verschärfte sich die Corona-Situation in Oder-Spree sogar. Dort lag die Zahl neuer Ansteckungen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen bei 40,8 nach 38 am Sonntag, teilte das Gesundheitsministerium am Montag in Potsdam mit. Für Cottbus lag die Zahl weiter bei 37,1, nach Angaben der Stadt aber schon bei 40. Für Brandenburg lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen bei 15,3 - und damit nur wenig höher als am Sonntag.

Bei mehr als 35 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner nach sieben Tagen ist in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt der Mund-Nasen-Schutz auch in Büros und Gaststätten Pflicht, wenn man nicht an einem festen Platz ist. Zu Privatfeiern in öffentlichen oder angemieteten Räumen dürfen nur noch 50 Menschen kommen, zuhause maximal 25.

Die Zahl neuer Corona-Fälle legte landesweit um 33 zu, nach 36 am Sonntag. Allerdings kann es sein, dass Kreise und kreisfreie Städte die Zahlen wegen des Wochenendes zeitverzögert melden. Als erkrankt gelten in Brandenburg 635 Menschen, elf mehr als am Sonntag. Seit März wurden insgesamt 4881 Corona-Infektionen gezählt. Bisher starben 174 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19, als genesen gelten geschätzt 4072 Menschen.