U-Bahn in Berlin: U6 gesperrt – diese Umfahrung empfiehlt die BVG

Berlin. In Berlin-Mitte hat am Montagmorgen die knapp zweiwöchige Sperrung auf der U-Bahnlinie U6 begonnen und für viel Gedränge im Ersatzverkehr gesorgt. Auf Fotos auf Twitter ist zu sehen, wie sich die Fahrgäste im Berufsverkehr dicht gedrängt in die ersatzweise fahrenden Gelenkbusse quetschten.

Ich hab immer Verständnis für Streik und Baustellen. Aber ob man hunderte von Fahrgästen mitten in der Pandemie in engen Bussen in der Rushhour durchs Risikogebiet fahren muss...naja #u6 #ersatzverkehr #weilwirdichlieben — Daniel Schwarz (@noerdlich) October 12, 2020

U-Bahnline U6: Sperrung zwischen Naturkundemuseum und Französische Straße

Die U-Bahnlinie U6 ist vom 12. Bis 25. Oktober zwischen den Bahnhöfen Naturkundemuseum und Französische Straße gesperrt. Zudem ist zwischen den U-Bahnhöfen Französische Straße und U Hallesches Tor in der Zeit von 6 bis 22 Uhr ein Pendelverkehr im Zwölfminutentakt eingerichtet. Auch zwischen dem S- und U-Bahnhof Wedding und Naturkundemuseum fahren die Bahnen nur im 12-Minuten-Takt. Auf den Streckenabschnitten Alt-Tegel bis Wedding und Hallesches Tor bis Alt-Mariendorf kommen die Züge nach Plan alle sechs Minuten.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben auf dem von der Sperrung betroffenen Abschnitt einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Daneben empfiehlt die BVG auf einzelnen Strecken eine Umfahrung mit der Buslinie 147, den U-Bahnlinien U8 und U9 sowie den S-Bahnverbindungen S41, S42, S1, S2, S25.

U5-Verlängerung geht Anfang Dezember in Betrieb

Die BVG sperrt die zentrale Nord-Südverbindung in Berlins Mitte, um das neue elektronische Stellwerk in Betrieb zunehmen und den Lückenschluss der U-Bahnlinie U5 am neuen Kreuzungsbahnhof Unter den Linden mit der U6 zu verbinden. Am 4. Dezember will die BVG die neue Strecke der U5 eröffnen. Vom Alexanderplatz fahren die Züge dann weiter bis zum Hauptbahnhof und halten an den neuen Bahnhöfen Rotes Rathaus und Unter den Linden. Der Ein- und Ausstieg am U-Bahnhof Museumsinsel soll ab kommendem Sommer möglich sein.