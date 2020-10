Berliner Ringbahn fährt nach Kabelbrand wieder durch

Berlin. Gute Nachrichten für Pendler in Berlin: Genau eine Woche nach dem Kabelbrand nahe des S-Bahnhofs Frankfurter Allee soll sich der Verkehr auf der Ringbahn am Montag weitgehend normalisieren. Das teilte die Berliner S-Bahn via Twitter mit.

Die Linien S41 und S42 fahren wieder durchgehend, allerdings werden zwischen Neukölln und Ostkreuz weiterhin noch Busse eingesetzt. Zwischen Baumschulenweg und Treptower Park gibt es Pendelverkehr. Einschränkungen gibt es noch bei den Linien S8 und S9, die Linie S85 verkehrt weiterhin gar nicht.

Am vergangenen Montag hatte es in einem Kabelschacht am S-Bahnhof Frankfurter Allee gebrannt. Im Netz war ein Bekennerschreiben aufgetaucht, das auf linksextreme Täter und eine Verbindung zur Räumung des Hauses an der Liebigstraße 34 hindeutet.