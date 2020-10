Wenn der Notruf vom Bordcomputer kommt

Berlin. Bei schweren Verkehrsunfällen sollten die Rettungskräfte möglichst schnell vor Ort sein. Das Problem: An entlegenen Orten oder nachts, in Situationen also, in denen niemand etwas von dem Unfall mitbekommt, dauert es womöglich zu lange, bis die Retter erfahren, dass sie dringend gebraucht werden. Die Europäische Union führte daher bereits 2018 den sogenannten E-Call ein.

Dabei setzt die Elektronik moderner Autos bei einem schweren Zusammenstoß eigenständig einen Notruf ab. Die Retter werden also automatisch informiert – und können schnell zur Stelle sein, ohne dass die Verkehrsopfer sich melden müssen. 233 E-Calls gingen letztes Jahr bei der Berliner Feuerwehr ein Der E-Call setzt sich allerdings erst langsam durch. Das zeigen die Antwort der Senatsverwaltung für Inneres auf eine Anfrage des Einzelabgeordneten Marcel Luthe und ein Blick auf die Unfallstatistik der Polizei. Dem Zahlenwerk zufolge ereigneten sich im vergangenen Jahr fast 15.000 Unfälle, bei denen es Verletzte gab. Durch den Einsatz des E-Calls hätten die Retter bei diesen Unfällen besonders schnell am Unglücksort eintreffen können. Tatsächlich gingen bei der Berliner Feuerwehr im vergangenen Jahr aber nur 233 automatisch übermittelte E-Calls ein. Ein Grund für die – mindestens im Vergleich zu den Unfallzahlen – noch überschaubare Zahl der E-Calls: Laut EU-Recht ist die Technik erst für Autotypen vorgeschrieben, die erstmals im April 2018 zugelassen wurden. Durch die Crash-Sensoren in den Autos ausgelöste E-Call-Alarmierungen dürfte es in den kommenden Jahren also immer häufiger geben. Nach einer Schätzung der Innenverwaltung auf Grundlage der Statistik gibt es zurzeit aber erst etwas mehr als 160.000 Autos mit einer E-Call-Funktion. Zum Vergleich: Insgesamt sind in Berlin rund 1,2 Millionen Pkw-Fahrzeuge zugelassen. In 60 Fällen stellten sich die Notrufe als Fehlalarme heraus Der E-Call kann neben der automatischen Übermittlung auch manuell ausgelöst werden. Der Notrufzentrale werden dann laut EU-Recht Daten zum Zeitpunkt des Unfalls und zum Standort des Autos übermittelt, sowie die Fahrzeugidentifizierungsnummer, die Antriebsart und die Fahrzeugklasse. Außerdem kann das System erkennen, wie viele Personen zum Zeitpunkt des Unfalls im Auto saßen. Auch diese Daten werden der Notrufzentrale übermittelt. Seit April 2018 versandte die Elektronik allerdings in 60 Fällen Notrufe, die sich als Fehlalarme herausstellen. Gespeichert werden in Automodellen, die ab April 2018 zugelassen wurden, auch Daten über den Kraftstoffverbrauch und die Motorleistung. Der Sinn des „On-board Fuel Consumption Meter“ (OBFCM): Der Staat soll die Möglichkeit erhalten, die offiziellen Angaben der Hersteller über den Kraftstoffverbrauch zu überprüfen. Welche Stelle für die Auslesung der Daten zuständig sein soll, ist allerdings noch nicht geregelt. Die Fülle der Daten werfen datenschutzrechtliche Probleme auf, meint nun der Abgeordnete Luthe, der die parlamentarische Anfrage gestellt hatte. „Den wenigsten Bürgern ist überhaupt bewusst, dass es E-Call und OBFCM gibt, geschweige denn, was diese an wen übertragen“, sagt Luthe. Wirksamer Datenschutz beginne mit der Information darüber, wer eigentlich wessen Daten wie und warum speichert. „Und das fehlt hier vollständig“, betont Luthe. Der Senat müsse die Bürger im Sinne des Datenschutzes „proaktiv und transparent“, etwa bei der Zulassung, über die Überwachung informieren. „Durch diese Totalüberwachung wird auch in den Quellenschutz von Journalisten und Abgeordneten eingegriffen“, sagte Luthe. Das sei nicht hinnehmbar. Was ist, wenn die gesammelten Daten in falsche Hände geraten? Luthes Sorge hat ihren Grund. Denn die Verarbeitung und die Nutzung der E-Call-Daten ist technisch gesehen auch für andere Zwecke möglich als für die Alarmierung von Rettungskräften. Das räumt in seiner Antwort an Luthe auch die Innenverwaltung ein. Wer ist mit welchem Auto wohin gefahren und zu welcher Uhrzeit? Ein hohes Interesse an solchen Daten könnten auch ausländische Geheimdienste haben. Bei den Dienstwagen der Senatsmitglieder könnten sie ihr Glück versuchen. Laut Innenverwaltung sind fast alle Fahrzeuge mit der E-Call-Technik und etliche auch mit OBFCM ausgestattet. Mehr zum Thema: Polizei nach Notruf immer später am Einsatzort Insider warnen vor Kollaps der Berliner Feuerwehr