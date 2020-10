„Wir setzen die Regeln überall gleichermaßen durch“

Berlin. Die Polizei der Hauptstadt hat viel zu tun. Mehr als 700 Versammlungen im September, die Kontrolle von Sperrstunden, Corona-Partys und komplizierte Einsätze wie die Räumung der Liebigstraße 34 bringen die Behörde an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit. Im Interview mit der Berliner Morgenpost fordert Polizeipräsidentin Barbara Slowik (54) nun Konsequenzen.

Die Räumung an der Liebigstraße verlief ruhiger als erwartet. In der Nacht danach kam es aber zu Ausschreitungen in Mitte. Auf der linksradikalen Internetseite Indymedia kursieren Aufrufe zu weiteren Demonstrationen, die Parole lautet: 34 Millionen Euro Sachschaden. Was wird die Polizei unternehmen, um das zu verhindern?

Barbara Slowik Wir haben das in unsere Bewertung der Lage mitaufgenommen und unsere Planungen darauf ausgerichtet. Soll heißen, wir sind die nächsten Tage und Nächte im Einsatz, rund um die Uhr. Das ist sehr kräftezehrend, da wir die ganze Stadt berücksichtigen müssen und Berlin ist nun mal alles andere als klein. Aber wir sind da draußen – uniformiert und zivil –, werden Straf-, Gewalttaten verhindern und verfolgen. So auch zum Beispiel bei der Versammlung in der Nacht von Freitag, also dem Tag der Räumung, zu Sonnabend, bei der wir mehrere Straftaten unterbinden und Straftäter festnehmen konnten.

Die Bewohnerinnen aus der Liebigstraße sind ausgezogen, das Haus steht also leer. Die zum Teil militante Szene ist aber immer noch da. Wie geht die Polizei damit um?

Wie zuvor auch, wir beobachten die Entwicklungen in der Szene, unterbinden Straftaten im Vorfeld und gehen gegen Straftäterinnen sowie Straftäter mit rechtsstaatlichen Mitteln vor. Das darf bei all den unterschiedlichen Forderungen von mehr Rücksicht bis mehr Härte nicht vergessen werden: Wir als Polizei Berlin müssen neutral auf Grundlage des geltenden Rechts handeln, alles andere würde ein Instrument der Willkür aus uns machen.

Brandanschläge auf die S-Bahn und das Amtsgericht, Attacken auf die Polizei. Hat Berlin ein Problem mit Linksextremismus?

Es gilt, was wir oft genug wiederholen. Wir setzen die Regeln in dieser Stadt überall gleichermaßen durch. Was die linke Szene und speziell die Rigaer Straße angeht, gibt es im Grunde aus meiner Sicht zwei Kernfragen: Das eine ist die Bauordnung. Wenn wir keine Hinweise haben auf wirklich unmittelbar drängende Gefahren, und die haben wir im Moment nicht, ist die Ordnungsbehörde, also das Bezirksamt, zuständig. Sollte das Bezirksamt sich entscheiden, Maßnahmen zu treffen, dann sind wir unterstützend dabei. Die andere Frage ist die des Eigentums, die sich immer wieder stellt. Und dafür sind die Zivilgerichte zuständig. Und auch da gilt: Wenn Zivilgerichte eine Entscheidung fällen und der Gerichtsvollzieher uns zur Amtshilfe auffordert, dann sind wir dabei und unterstützen bei der Durchsetzung der Rechtsansprüche. So wie wir das jetzt auch in der Liebigstraße 34 am Freitag getan haben.

Also der Bezirk ist bislang nicht an Sie herangetreten und hat um Unterstützung gebeten?

Der Bezirk ist bisher nicht an uns herangetreten und hat um Unterstützung gebeten. Wenn man dort ordnungsrechtliche Maßnahmen vornehmen möchte oder das Haus auch begehen möchte und dazu unsere Unterstützung sucht, dann kommen wir dem natürlich nach.

Zuletzt gab es mehrere Meldungen über rechtsextreme Gruppenchats bei der Polizei, von „Einzelfall“ kann man kaum reden. Hat die Polizei ein Rechtsextremismus-Problem?

Wir haben das Thema auf den Tisch gebracht und setzen uns wirklich sehr intensiv damit auseinander. Ich denke, der Begriff Einzelfall beziehungsweise Einzelfälle wurde mal genutzt, um einen Gegenpol zum Generalverdacht und zu angeblichen strukturellen Problemen zu bilden. Das ist aber nur eine Vermutung. Bei 26.000 Beschäftigten, die tagtäglich ihre Arbeit leisten, laufen aktuell 31 Disziplinarverfahren. Netzwerke oder Strukturen konnten wir Stand heute in allen Disziplinarverfahren in der Polizei Berlin nicht erkennen. Ja, wir haben Fälle, aber bislang keine Anhaltspunkte für oder Hinweise auf ein strukturelles Problem. In der Polizei Berlin gab und gibt es im Hinblick auf den NSU 2.0 bislang keine konkreten Anhaltspunkte auf illegale Abfragen von Daten, die Grundlage von Droh-Briefen waren. Natürlich haben wir auch die Vorwürfe, die kürzlich in einem Fernsehbeitrag in den Raum gestellt wurden, im Blick. Die Ermittlungen laufen. Bisher haben wir als Ermittlungsansätze aber nur den Beitrag. Dieser Beitrag zeigte Texte und zwei verpixelte Personen. Wir haben einen Aufruf in unserem Intranet veröffentlicht, dass Zeugen sich melden können. Wir nehmen das gesamte Thema sehr, sehr ernst.

Sind Sie ein bisschen überrascht, was für gesellschaftliche Debatten wir heute wieder führen müssen? Ist die Polizei anfälliger für rechtskonservative Ansichten?

Ich verwahre mich gegen diese Vorwürfe. Polizisten sind sicher Menschen, die eher wertkonservativ aufgestellt sind. In der Polizei wird man selten jemand finden, der eher aus der linksextremistischen Ecke kommt. Ich glaube aber, dass die Polizei auch ein Stück weit Spiegel der Gesellschaft ist. Das sehen wir in den verschiedenen Bereichen. Es gibt auch leider Kolleginnen und Kollegen, die dem Beruf nicht gerecht werden und sich beispielsweise des Betäubungsmittel-Missbrauchs schuldig machen. Das macht mich persönlich wütend, weil es einfach alle anderen, die wirklich hart und viel arbeiten, in den Dreck zieht und weil natürlich über diese Fälle ausgiebig berichtet wird. Wir müssen uns also des Themas im Allgemeinen, aber insbesondere extremistischen Tendenzen annehmen. Und das tun wir ja. Wir tun das wirklich sehr engagiert.

Was heißt das konkret?

Wir haben erst kürzlich gemeinsam mit der Senatsverwaltung für Inneres und Sport einen 11-Punkte-Plan vorgestellt. Wir werden jetzt auch eine verbindliche Führungskräfte-Fortbildung entwickeln. Dort werden wir noch mal sensibilisieren, wie man extremistische Tendenzen erkennt und wie man sie auch zu rechten Meinungen, die auf der Grundlage der freiheitlich demokratischen Grundordnung vertreten werden dürfen, abgrenzen kann. Wir verfolgen ja nicht Meinungen. Also alles, was auf der Grundlage der freiheitlich-demokratischen Grundordnung geäußert werden kann, soll auch geäußert werden.

Sind Sie der Meinung, dass man rechtsextreme Tendenzen bei der Polizei mal bundesweit untersuchen sollte oder sehen Sie darin auch einen Generalverdacht?

Also wir stehen so einer Untersuchung durchaus offen gegenüber. In dem 11-Punkte-Plan der Senatsverwaltung für Inneres und Sport ist ja auch ein Monitoring vorgesehen, weil wir der Auffassung sind, dass wir sehr transparent mit dem gesamten Thema umgehen müssen. Wichtiger sind mir aber eigentlich eher Maßnahmen, die solchen Tendenzen entgegenwirken. Dazu gehört, Führungskräfte zu sensibilisieren und zu stärken. Wir können auch Gesprächsrunden zur Selbstreflexion und zur Auseinandersetzung, eine sogenannte Supervision – auch und insbesondere im Sinne der Fürsorge – schaffen. Unsere bisherigen Erfahrungen damit sind sehr gut, die Möglichkeiten müssen aber ausgebaut werden. Wir wollen den Umgang damit in größerem Stil implementieren. Das ist für uns extrem wichtig. Dazu brauchen wir finanzielle und personelle Mittel.

Um das Antidiskriminierungsgesetz (LADG) gab es ja auch eine große Debatte. Auch hier lautete der Vorwurf: Generalverdacht. Wie hat sich denn das Gesetz im Alltag bewährt?

Es wurde mit großen Emotionen diskutiert. Das kann man auch in Teilen nachvollziehen. In der Sache haben wir ja immer wieder deutlich gemacht, dass es auch keinen kompletten Generalverdacht meint. Ja, jetzt im Alltag spielt das im Moment keine gravierende Rolle. Wir haben seit Inkrafttreten 15 Beschwerden. Eigentlich sollten die Eingaben in einer Ombudsstelle beim Justizsenator, die er gerade erst eingerichtet hat, bearbeitet werden. Das ist eine neutrale Instanz, die eingerichtet werden sollte, weil dem LADG der Gedanken zugrunde liegt, dass man sich ja nicht bei der Polizei beschwert, wenn man sich von dieser rassistisch verfolgt fühlt. Das war ja der Hintergrund, dafür eine neutrale Stelle einzurichten.

In Berlin gibt es Überlegungen, die Versammlungsbehörde aus der Polizei herauszulösen. Was halten Sie davon?

Ich würde davon abraten, bei diesem langjährig bewährten Konstrukt etwas zu verändern. Eine Versammlungsbehörde sollte immer auch neutral angesiedelt sein und sollte immer auf der Grundlage des Versammlungsrechts und der entsprechenden Rechtsprechung agieren. Und zum anderen haben sie auch immer wieder Versammlungs-Lagen, bei denen extremistische Tendenzen zu erkennen sind und entsprechende Gruppierungen dabei sind. Die Nähe zum Staatsschutz und auch zu allen sonstigen Einheiten ist sehr wichtig. Wenn es erforderlich ist, stehen wir da immer ganz eng im Austausch.

Aktuell leben wir in einer Pandemie mit rasant steigenden Infektionszahlen. Trotzdem wird so viel demonstriert und auch gefeiert wie lange nicht. Kommt die Polizei bei den Kontrollen noch hinterher?

Die Polizei Berlin war den ganzen Sommer über sehr, sehr engagiert im Infektions-Schutz. Die Polizei hat auch durchaus dort, wo es eigentlich Aufgabe der Ordnungsämter gewesen wäre zu kontrollieren, ausgeholfen. Ob Hasenheide, ob Park am Gleisdreieck, wir haben versucht, diese großen Ansammlungen von Menschen zu unterbinden und aufzulösen. Wir haben aber leider 75 dieser Party-Hotspots in der Stadt. Daher waren wir natürlich nie immer überall. Aktuell haben wir auch eine extrem besondere Versammlungs-Lage, sodass wir im Moment beim Infektionsschutz nur begrenzt unterstützen können.

Sprich: Die Unterstützung wird weniger?

Wir werden das tun, was nach Kräften möglich ist. Auch ein Funkwagen kann vor Gastronomiebetrieben durchaus mal halten, um einen Blick reinzuwerfen und auch Bußgelder zu verhängen. Wenn die Zahlen sich aber so weiterentwickeln sollten, denke ich, muss man dringend auch wieder darüber nachdenken, die Versammlungsfreiheit vorsichtig erneut einzuschränken, vielleicht wieder auch auf zum Beispiel 100 Personen. Das hatten wir ab April schon einmal. Und mir ist sehr bewusst, welch hohes Gut die Versammlungsfreiheit ist, gerade in diesen Zeiten der Corona-Pandemie. Das ist auch unbestritten. Man kann sich dann immer noch versammeln, aber eben nur begrenzt. Man kann der Meinung Ausdruck verleihen, die man hat. Es gibt auch digitale und unzählige andere Formen. Aber diese großen Versammlungslagen, die wir gesehen haben, führen dazu, dass Berlinerinnen und Berliner aus allen Bezirken sich mischen, das bundesweit und international angereist wird. Und es heißt, dass Polizistinnen und Polizisten aus der ganzen Stadt zusammenkommen. Wir versuchen jetzt gerade wieder, auch in der Polizei, im täglichen Geschäft Inseln zu bilden. Das ist bei Versammlungslagen aber natürlich nicht möglich. Zudem haben wir haben im Moment extreme Unterstützung von Einsatzkräften anderer Bundesländer und des Bundes. Zum Glück. Dafür sind wir mehr als dankbar. Die kommen aber auch aus dem gesamten Bundesgebiet. Große Versammlungen führen wirklich dazu, Menschen sehr konzentriert zu durchmischen. Das ist einfach so. Und das glaube ich, wird man irgendwann noch mal überdenken müssen.

Glauben Sie, dass es für solche Beschränkungen Verständnis geben wird?

Das kann sein. Ich wäre ja froh, wenn all die Maßnahmen, die jetzt beschlossen sind, reichen. Aber ich finde, das ist eine Maßnahme, die durchaus sinnvoll ist und wichtig wäre. Das Jahr 2020 war für uns eine Spitze bei den Versammlungsanmeldungen. Allein im September hatten wir in Berlin 1054 Versammlungsanmeldungen, von denen mehr als 700 tatsächlich stattgefunden haben. Keine Stadt in Deutschland hat auch nur annähernd vergleichbare Zahlen.

Wir bekommen fast täglich Meldungen von Corona-Partys, die von der Polizei aufgelöst werden. Die Stimmung ist teilweise sehr aggressiv. Hat Sie das überrascht?

Die Aggressivität hat mich überrascht. Das war, wenn wir etwa mit Flaschen beworfen werden, schon heftig. Ich glaube, jeder von uns ist bereit zu tun, was er kann. Wichtig dabei ist aber auch, dass wir wieder deutlich machen, gerade was die Gastronomie betrifft, dass wir über Aufgaben der Ordnungsämter sprechen. Wir als Polizei können unterstützen, haben aber eben zahlreiche originäre Aufgaben. Es gibt den Vorschlag, die Parkraumbewirtschaftung auszusetzen, um die Menschen, die dort zur Überwachung eingesetzt sind, zur Kontrolle der Gastronomie einzusetzen. Ich weiß, da gibt es rechtliche Probleme. Aber ich meine, dass es Zeiten sind, in denen man, wenn der Konsens da ist, auch für rechtliche Probleme Lösungen findet und dies dringend tun sollte. In Zeiten, in denen Olympische Spiele zum Wohl der Menschen abgesagt werden, sollte man auch darüber nachdenken dürfen, für einige Wochen die Parkraumbewirtschaftung auszusetzen.

