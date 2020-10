Eisbär Noebels: "Corona wird uns bis ins Grab begleiten"

Berlin. Eishockey-Nationalspieler Marcel Noebels macht die Ungewissheit in der Corona-Krise zu schaffen. "Es ist eine der schlimmsten Situationen, in die ein Mensch geraten kann. Wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, ist das brutal", sagte der 28 Jahre alte Profi der Eisbären Berlin in einem Interview dem "Tagesspiegel" (Sonntag). Dass die Deutsche Eishockey Liga den für November geplanten Saisonstart jüngst verschoben hat, sei "natürlich bitter, aber auch erwartbar" gewesen, meinte Noebels.

Direkte Kritik an den Verantwortlichen der DEL wollte er nicht formulieren. Noebel sagte: "Es gibt Leute bei der DEL, die sagen, dass sie alles dafür tun, damit es weitergeht. Ob sie es getan haben? Die Frage lasse ich mal offen." Nationalmannschaftskollege und -Kapitän Moritz Müller hatte das Vorgehen der DEL deutlich moniert.

Noebels ist sich der Gesamtlage durch das Coronavirus sehr bewusst. "Den Alltag aus Vor-Corona-Zeiten, den wird es nie mehr geben", meinte er. Sich deswegen einzuschließen, sei aber auch keine Lösung. "Wir werden mit der Situation leben müssen, und das auch sehr lange", sagte Noebels, der seit 2014 bei den Eisbären spielt und 2018 bei den Olympischen Spielen mit der Nationalmannschaft die Silbermedaille gewonnen hatte. Für seine Generation sei klar: "Corona wird uns bis ins Grab begleiten."