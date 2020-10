Berlin: Fridays for Future bildet Menschenkette am Verkehrsministerium

Die Klimaschützer von Fridays for Future haben mit einer Menschenkette am Bundesverkehrsministerium eine Verkehrswende gefordert.

Protest Fridays for Future bildet Menschenkette am Ministerium

Berlin. Mit einer Menschenkette am Bundesverkehrsministerium haben am Samstagmittag Hunderte Demonstranten eine Verkehrswende in Deutschland gefordert. Aufgerufen zu den Protesten hatte die Klimaschutzbewegung Fridays for Future, die zunächst keine eigenen Teilnehmerzahlen nannte. Die Teilnehmer reihten sich an einer roten Stoffbahn auf. Sie forderten einen stärkeren Ausbau von Bus- und Bahnverkehr bundesweit.

Es sei absurd, dass die Beschäftigten von deutschen ÖPNV-Betrieben für bessere Arbeitsbedingungen streiken müssen, teilte Fridays for Future im Internet mit. Der kostspielige Neubau von Autobahnen wie der A49 in Hessen müsse gestoppt werden. Die Klimaschützer lehnen eine Abholzung des Dannenröder Waldes (Vogelsbergkreis) für die Schnellstraße ab. Die Baukosten in dreistelliger Millionenhöhe sollten stattdessen in den ÖPNV investiert werden.

Auf der Demonstration waren auch Fahnen von Extinction Rebellion zu sehen. Die Umweltaktivisten hatten zuvor am Freitag in Berlin die Zentrale des Straßenbauunternehmens Deges wegen des Autobahnbaus blockiert.