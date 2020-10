Marcel Luthe tritt aus der FDP aus - das ist der Grund

Die Trennung hat sich lange abgezeichnet, nun ist sie endgültig. Marcel Luthe verlässt die FDP. Die Austrittserklärung liegt der Berliner Morgenpost vor. Mitte Juli hatte die FDP-Fraktion Luthe ausgeschlossen. Seitdem ist er fraktionsloser Abgeordneter im Abgeordnetenhaus. Er war aber immer noch FDP-Mitglied. Luthe ist Jurist und sitzt seit 2016 für die FDP im Abgeordnetenhaus. Er ist unter anderem dadurch bekannt, dass er zu den aktivsten Abgeordneten zählt und massenhaft kleine Anfragen stellt.

Marcel Luthe äußert Kritik an der Corona-Politik

„Mir ist dieser Schritt sehr schwer gefallen, aber als Liberaler sehe ich in einer Partei, die sich zunehmend als zu verkaufende Marke und nicht als Wertegemeinschaft sieht, keine politische Heimat mehr“, schreibt Luthe. Er sei mehr als zwei Jahrzehnte Mitglied der Partei gewesen.

Statt Haltung herrsche in der FDP Beliebigkeit. Als Grund für den Austritt nennt Luthe auch die Corona-Politik. „Wer, wenn nicht die liberale Partei sollte erkennen - und aussprechen! -, dass hier nicht rational gehandelt wird“, schreibt Luthe. Es wehe derselbe autoritäre Geist, den man spätestens 1989 überwunden glaubte. Als Beispiele nennt er etwa Namenslisten, die geführt werden müssen und Besuchsverbote.

Vertrauensverhältnis zu Marcel Luthe war zerrüttet

Das Verhältnis von Luthe und der FDP gilt schon länger als zerrüttet. „Immer wieder haben wir Marcel Luthe Rückendeckung und nicht nur eine zweite, sondern eine Vielzahl an Chancen gegeben. In der Gesamtheit aller Vorgänge ist jedoch der Zeitpunkt gekommen, an dem wir als Fraktion konsequent eine Entscheidung getroffen haben. Genug ist genug“, schrieb etwa Sebastian Czaja im Juli nach dem Ausschluss Luthes aus der Fraktion mit.

Auf Nachfrage der Berliner Morgenpost sagte Luthe, dass er noch keine neue politische Heimat habe.