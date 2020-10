Landeschef Kai Wegner will Spitzenkandidat der CDU werden

Berlins CDU-Landeschef Kai Wegner will Spitzenkandidat seiner Partei bei der Abgeordnetenhauswahl im Herbst 2021 werden. Das kündigte der 48-jährige Bundestagsabgeordnete auf einer Pressekonferenz am Freitag an. Er kämpfe dafür, dass die CDU stärkste Kraft werde und dafür, den rot-rot-grünen Senat abzulösen. "Ich will Regierender Bürgermeister werden", sagte Wegner. Nach 16 Jahren werde er nicht mehr für den Bundestag kandidieren, sondern seine ganze Kraft an anderer Stelle für Berlin einsetzen. "Ich möchte diese besondere Stadt ins nächste Jahrzehnt führen."

Eine große Überraschung war Wegners Ankündigung nicht. Der Spandauer, der den Vorsitz der Landes-CDU erst im vergangenen Jahr nach einem Machtkampf von Kulturstaatsministerin Monika Grütters übernommen hatte, galt schon länger als Favorit für die Spitzenkandidatur bei der Wahl zum Berliner Landesparlament im Herbst nächsten Jahres. In der Landespolitik ist er noch länger zu Hause: Vor seiner Wahl in den Bundestag saß der gelernte Versicherungskaufmann von 1999 bis 2005 im Abgeordnetenhaus und war unter anderem stellvertretender Fraktionsvorsitzender.

Wegner kündigte am Freitag an, einen Schwerpunkt auf die fünf Themen Wirtschaft, Sicherheit, Bauen, Bildung und Mobilität legen zu wollen, allerdings ohne jeweils tief ins Detail zu gehen. Seine Forderungen etwa nach Bürokratieabbau, schnellerer Digitalisierung der Verwaltung, mehr bezahlbaren Wohnungen, mehr Tempo beim Schulbau oder dem deutlichen Ausbau des ÖPNV dürften bei Wählern ganz verschiedener Parteien Konsens sein.

Auch dass er einen neuen Politikstil ankündigte, klang nicht so, als könnte es viel Widerspruch provozieren: Er wolle auf Zusammenhalt statt Streit, gesunden Menschenverstand statt Ideologie und Mut statt Angst setzen, betonte Wegner. Mit welchen Parteien er nach der Wahl zusammenarbeiten will, sagte er noch nicht. Aber in zwei Fragen legte er sich bereits fest: "Keine Zusammenarbeit mit der AfD und der Linkspartei." Entscheidend sei, zu einer anderen Politik zu kommen.

Dass bei einer Umfrage im September 61 Prozent der Berlinerinnen und Berliner angaben, ihn nicht zu kennen und nur 9 Prozent, ihn für eine gute Wahl für das Rote Rathaus zu halten, kommentierte Wegner mit dem Hinweis "Da ist noch Luft nach oben".

Die Berliner CDU ist seit 2016 stärkste Oppositionspartei im Abgeordnetenhaus. Lange lag sie in den Umfragen unter der 20-Prozent-Marke, hat aber in der Corona-Krise um mehrere Prozentpunkte zugelegt. Dabei dürfte allerdings auch der Bundestrend eine wichtige Rolle gespielt haben.

Mit Wegners Ankündigung zeichnet sich zunehmend ab, wer an der Spitze der Parteien um die Gunst der Wählerinnen und Wähler konkurrieren wird. Anders als bei der CDU hatte es bei den Berliner Grünen erst am Montag eine Überraschung gegeben: Nicht Wirtschaftssenatorin Ramona Pop und auch nicht Fraktionschefin Antje Kapek, will Spitzenkandidatin werden, sondern die frühere Landesvorsitzende Bettina Jarasch.

Bei der SPD spricht viel für Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, die bereits angekündigt hat, für das Abgeordnetenhaus kandidieren zu wollen. Bei den Linken könnte es auf Kultursenator Klaus Lederer hinauslaufen. Wer von ihnen an der Wahlurne den größten Erfolg hat, entscheidet sich in rund einem Jahr.