Berliner Bars wollen Corona-Sperrstunde mit Eilantrag kippen

Menschen sitzen Ende September in Restaurants und Bars in Friedrichshain. Das Gastgewerbe fürchtet durch die Einführung einer Sperrstunde um seine Existenz.

Berliner Wirte haben einen Eilantrag beim Berliner Verfassungsgericht eingereicht, um die vom Senat angeordnete Sperrstunde vorerst außer Kraft zu setzen. Das meldet der RBB. „Wir hoffen, dass das Gericht darüber heute noch entscheidet“, sagte Niko Härting dem Sender. Der Anwalt vertrete sechs Bars aus Neukölln, Friedrichshain, Charlottenburg und Mitte.

Laut Bericht ist ein entsprechender Antrag am späten Donnerstagabend im Verfassungsgericht eingegangen. Ob es noch am Freitag zu einer Entscheidung komme, sei jedoch noch nicht absehbar.

Nachtschwärmer und Kneipengänger müssen sich am Freitag in Berlin auf die neue Sperrstunde einstellen. Der Senat hatte am vergangenen Dienstag vor dem Hintergrund der gestiegenen Infektionszahlen beschlossen, dass Restaurants, Bars, Kneipen und die meisten Geschäfte künftig zwischen 23 und 6 Uhr geschlossen sein müssen. Tankstellen dürfen in dem Zeitraum zwar offen bleiben, aber nachts keinen Alkohol verkaufen.

Gastronomie kritisiert neue Regeln scharf

Die neue Regelung, die bei der Eindämmung der Corona-Pandemie helfen soll, gilt nach Senatsangaben ab Samstag, 00.00 Uhr. Das bedeutet, dass Gastwirte am Freitag um Mitternacht schließen müssen - bis zum Samstagmorgen um 6 Uhr. Ab Samstagabend gilt die Sperrstunde dann entsprechend bereits ab 23 Uhr.

Die Berliner Gastronomie hatte die neuen Regeln, die vor allem auf illegale Partys mit viel Alkohol und ohne Abstand abzielen, scharf kritisiert. Eine Sperrstunde war in der Hauptstadt bisher unbekannt, nur in wenigen Städten weltweit ging es ähnlich freizügig zu. Daher ist die neue Regelung nicht nur ein harter Einschnitt, sondern eine Art Kulturrevolution.

Mehr zum Thema:

Die Wut der Gastronomen über die Corona-Regeln

Hilfe für Kneipen: Bezirk erlaubt ab sofort Heizstrahler

Die Gastro-Branche in Berlin braucht neue Hilfsangebote