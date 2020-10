Corona-Ansteckungen steigen stark in Brandenburg

Potsdam. Die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus ist in Brandenburg in die Höhe geschnellt. Innerhalb eines Tages seien 90 bestätigte neue Fälle hinzugekommen, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag in Potsdam mit. Tags zuvor waren es landesweit noch 55. Zuletzt war der Wert mit 91 am 25. April ähnlich hoch. Die weitaus meisten neuen Infektionen zählte der Landkreis Oder-Spree im Südosten von Berlin mit 21. Damit ist er nur noch wenig entfernt davon, dass dort schärfere Corona-Regeln gelten.

Sie treten dann in Kraft, wenn 35 neue Infektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt übertroffen werden. In Oder-Spree lag dieser Wert am Freitag bei knapp 32. Bei einer Zahl von über 35 wird die Maskenpflicht auf Büros und Gaststätten erweitert, sofern man nicht an einem festen Platz sitzt. Außerdem dürfen dann nicht mehr so viele Menschen an privaten Feiern teilnehmen. In Brandenburg legte der Wert neuer Corona-Ansteckungen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen auf 13,2 zu; er lag am Donnerstag noch bei 11,2.

Die Zahl der Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, stieg um 66 auf 497. Derzeit sind nach Angaben des Ministeriums 35 Patienten im Krankenhaus. Seit März wurden insgesamt 4715 Corona-Infektionen in Brandenburg gezählt. Bisher starben 174 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19, als genesen gelten geschätzt 4044.