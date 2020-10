Die Wut der Gastronomen über die Corona-Regeln

Berlin. Nachdem der Senat eine Sperrstunde für Restaurants und Bars verhängt hat, sehen sich die Berliner Gastronomen zu Unrecht in der Rolle des Sündenbocks. „Nur fünf Prozent der Menschen infizieren sich in der Gastronomie“, sagt Jörn Peter Brinkmann, Betreiber der „Ständigen Vertretung“ am Schiffbauerdamm. „Dennoch werden wir als die Superspreader dargestellt.“

Durch die vom Senat gerade beschlossenen Verschärfungen – Lokale und Bars müssen zwischen 23 Uhr und 6 Uhr schließen – befürchten drei Viertel der Berliner Hotels und Gaststätten, dass sie die Corona-Krise nicht überleben werden. Das ergab eine Umfrage unter Mitgliedern des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga. Sie beklagen zudem bis zu 80 Prozent Umsatzrückgang bei gleichbleibenden Mieten und Kreditrückzahlungen in den vergangenen Monaten.

Brinkmann: „Nicht immer die Schuld in der Gastronomie suchen“

In der „Ständigen Vertretung“ konnte Brinkmann vor der Coronavirus-Pandemie 160 Gäste im Innenraum bewirten. Derzeit seien es lediglich 70, und er müsse wegen der neuen Regelungen früher als bisher schließen. Normalerweise sei die Gaststätte bis zwei Uhr geöffnet. „Da fallen drei Stunden weg, in der Zeit brauche ich dann auch keine Mitarbeiter mehr.“

Eine erste Konsequenz sei, dass Mitarbeiter wieder in Kurzarbeit geschickt werden müssten. Brinkmann sieht den Berliner Senat sogar in der Schuld, wenn durch die Sperrstunden die gastronomische Vielfalt in Berlin zerstört werde. „Die Politik müsste nur private Hochzeiten mit 1000 Leuten unterbinden oder private Feiern und nicht immer die Schuld in der Gastronomie suchen“, so der Gastronom.

Restaurants und Bars, die sich alle an die Vorschriften halten? So ganz stimmt dieses Bild nicht. Rund um die Partymeile an der Torstraße in Mitte liefern sich Gäste und Barbetreiber seit Wochen ein Katz- und Maus-Spiel mit Ordnungsamtsmitarbeitern und der Polizei. Bei regelmäßigen Kontrollen werden immer wieder Verstöße gegen die Hygieneregeln festgestellt.

Dehoga-Chef fordert konsequente Schließungen bei Verstößen

Auch nicht daran gehalten hatte sich offenbar ein Gastronomiebetreiber am Alexanderplatz im August. Anstatt auf Abstände zu achten, entwickelte sich an dem entsprechenden Abend eine ausgelassene Party in einem geschlossenen Zelt, bei der laut Bezirksamt die Hygienevorschriften massiv verletzt worden sind.

Der Betreiber bekam ein Bußgeld in Höhe von 5000 Euro verhängt. Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) kündigte daraufhin Schließungen von Gaststätten und Bars an, sollten sie massiv gegen Hygienevorschriften verstoßen. Doch die blieben bislang aus.

Für diese schwarzen Schafe in der Branche hat auch Dehoga-Geschäftsführer Thomas Lengfelder kein Verständnis. „Warum schließt man die Betriebe nicht konsequent, die sich nicht an die Vorschriften halten?“, fragt er.

Bereits bei einem Gespräch Mitte August habe er den Senat darum gebeten, strenger zu kontrollieren. „Bei den Betreibern besteht eine große Wut auf die Betriebe, die sich nicht an die Vorschriften halten – und auf die Politik, weil sie nicht kontrolliert.“ Eine gesamte Branche müssen nun wegen ein paar Wenigen leiden.

Bezirk Mitte lehnt Zelte für Außenterrassen ab

Um den Winter trotz aller Schwierigkeiten zu überleben, sollen die Außenterrassen wetterfest gemacht werden. Am Schiffbauerdamm wollten die Restaurantbetreiber Zelte mit Wärmequellen aufbauen. „Keiner setzt sich sonst bei drei Grad auf die Terrasse“, sagt Brinkmann. Daher hätte man beim zuständigen Bezirksamt in Mitte um eine Erlaubnis für die Zelte gebeten.

Der Antrag sei aber bislang abgelehnt worden. Die Begründung des Bezirksamts: Zelte entlang des Schiffbauerdamms könnten das Straßenbild beeinträchtigen. „In Corona-Zeiten ist das eine völlig unverständliche Argumentation“, so Brinkmann.

Mittes Bezirksbürgermeister Stephan Von Dassel glaubt nicht, dass sich der Einsatz von Strahlern und Zelten finanziell trägt „Ich habe meine Zweifel, dass sich der Aufwand mit Zelten und Wärmequellen lohnt.“ Womöglich sei es sinnvoller, alle Türen und Fenster zu öffnen und die Heizung voll aufzudrehen. Grundsätzlich zeigte er sich aber offen für Konzepte. „Wir schauen, was die Gastronomen wollen, und dann werden wir mit den Genehmigungen kulant sein.“

Eine Reaktion habe Brinkmann bislang noch nicht erhalten. „Im Zweifel bauen wir das Zelt auf und hoffen, dass irgendwann eine Reaktion kommt.“

Neukölln erlaubt strombetriebene Wärmequellen

Bei einem „Gastro-Gipfel“, zu dem Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) vor zwei Wochen eingeladen hatte, ist man sich immerhin über Wärmequellen einig geworden. Sie werden bezirksübergreifend geduldet. Bei gasbetriebenen Heizpilzen oder Zelten gibt es keine einheitliche Regelung für Berlin.

Die Bezirke können darüber also selbst entscheiden. Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg lehnen gasbetriebene Heizpilze für die Außengastronomie ab. Reinickendorf und Charlottenburg-Wilmersdorf gestatten den Gastronomen ihrer Bezirke den Einsatz.

Pankow erlaubt neben Heizpilzen sogar zeltartige Einhausungen. Neukölln hat beschlossen, dass Gastwirte strombetriebene Wärmequellen im Außenbereich aufbauen dürfen. Gasbetriebene Heizpilze bleiben aber verboten. Infrarotstrahler oder Elektrostrahler können aufgestellt werden. Offenes Feuer ist nicht erlaubt.

Tempelhof-Schöneberg erlaubt gasbetriebene Heizpilze

Gastronomen in Tempelhof-Schöneberg dürfen ab sofort Heizpilze in ihren Außenbereichen aufstellen. Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) stimmte am Mittwoch mehrheitlich einem Antrag von SPD und Linke zu. Allein die Fraktion der Grünen stimmte aus Gründen des Klimaschutzes gegen den Antrag.

Das Heizpilzverbot wird laut Beschluss aber nur für die Wintersaison 2020/21 aufgehoben. Weil gerade die gasbetriebenen Heizpilze als Umweltsünder gelten, wird das Bezirksamt gleichzeitig damit beauftragt zu prüfen, wie man den Umweltschaden ausgleichen kann. Vorgeschlagen wurden Baumpflanzungen.

Mehr zum Thema:

Die Gastro-Branche in Berlin braucht neue Hilfsangebote

Sperrstunde wegen Corona: Das sagen Berliner Geschäftsleute