Der BVG-Streik kommt zur falschen Zeit

Berlin. Wer in Berlin an diesem Freitag auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen ist, muss in die S-Bahn steigen. Denn U-Bahnen, Busse und Trams der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) stehen den kompletten Tag über still, weil die Gewerkschaft Verdi erneut zum Streik aufgerufen hat. Das Streikrecht gehört zu einem der wichtigsten Arbeitnehmerrechte. Und doch ist nicht immer der richtige Zeitpunkt, dieses auch zu nutzen. Fünf Gründe, warum aktuell so ein Moment ist.

1. Hoher Tarifabschluss 2019

Dass sich hart geführte Tarifauseinandersetzungen und Streiks für die Arbeitnehmer auszahlen können, haben die Mitarbeiter der BVG im vergangenen Jahr bewiesen. Nach langen Verhandlungen und mehreren Arbeitsniederlegungen einigten sich beide Seiten auf einen Tarifabschluss, der für die Beschäftigten ein sattes Gehaltsplus bedeutete. Jetzt erneut auf Landes- und Bundesebene Forderungen zu stellen – für kürzere Arbeitszeiten und mehr Urlaub –, erscheint vor diesem Hintergrund zu viel des Guten. Schon der Abschluss des vergangenen Jahres bedeutete Mehrkosten von jährlich rund 100 Millionen Euro für die BVG. Würden die neuerlichen Forderungen komplett erfüllt, kämen jährlich weitere 100 Millionen Euro zusätzlich dazu. In einer der schwersten Krisen der Geschichte, in der der Staat Milliardenhilfen zur Rettung der Wirtschaft aufbringt, ist vollkommen unklar, wo dieses Geld herkommen soll.

2. Streikschwerpunkt Berlin nimmt die Hauptstadt in Geiselhaft

Noch am Dienstagmorgen schien es, dass Berlin von den Streiks in dieser Woche verschont bleibt – so zumindest hatten es Verdi-Vertreter mitgeteilt. Am Nachmittag dann die Kehrtwende: 24-Stunden-Ausstand in der Hauptstadt. Dabei hat die Gewerkschaft in anderen Bundesländern im Verhältnis viel umfangreichere Tarifziele als in Berlin, kann in kleineren Städten und auf dem Land mit einem Streik jedoch längst nicht den gleichen Druck aufbauen wie durch den ÖPNV-Stillstand in der Hauptstadt – tatsächlich wie medial. Mit dem Streik in Berlin soll ein Zeichen gesetzt werden, sehr zum Leidwesen der ÖPNV-Nutzer.

3. Der Umfang ist unverhältnismäßig

Mit dem eintägigen Warnstreik geht Verdi in die Vollen. Bei U-Bahn, Tram und Bussen stehen die Räder 24 Stunden lang still. Dabei hätte der Arbeitsausstand nicht zwangsläufig alle Verkehrsformen umfassen müssen. Warum nicht nur die U-Bahn oder das Busnetz bestreiken? Als Zeichen hätte auch das gewirkt, ohne den Verkehr in der Hauptstadt gleich wieder so stark beeinträchtigen zu müssen.

4. Jobs bei der BVG sind krisenfest

Schichtdienste, arbeiten bis spät in die Nacht und ab früh am Morgen – dabei stets hochkonzentriert sein: Die Belastungen für Fahrer von Bussen und Bahnen sind hoch. Auch deshalb haben viele Menschen die Berufe für sich zuletzt nicht in Betracht gezogen. Die Jobs müssen attraktiver werden, sagt Verdi. Tatsächlich fehlen bundesweit schon heute Tausende Fahrerinnen und Fahrer im öffentlichen Nahverkehr. Bis 2030, so die Gewerkschaft, werde die Zahl der offenen Stellen auf 100.000 steigen. Dort muss gegengesteuert werden. Natürlich ist der öffentliche Nahverkehr systemrelevant. Aber in Berlin sind die Konditionen für Mitarbeiter zuletzt schon deutlich besser geworden. So gut, dass Fahrer von Brandenburger Verkehrsunternehmen in die Hauptstadt wechseln. Gerade in der aktuellen wirtschaftlichen Lage werden Stellen im ÖPNV aber noch aus ganz anderen Gründen attraktiver: Sie sind weitgehend krisenfest. Während Menschen aus etlichen Branchen gerade Sorge um ihren Job haben, betrifft das die meisten im systemrelevanten ÖPNV nicht. In den Jahren des wirtschaftlichen Aufschwungs ist es in den Hintergrund gerückt. Aber auch das macht eine Stelle interessant.

5. Ein Bärendienst für den ÖPNV

Seit Beginn der Corona-Pandemie gehört der öffentliche Nahverkehr zu einem der großen Verlierer. Bis heute sind die Nutzerzahlen deutlich unter den einstigen Werten. Durch den Umstieg auf Fahrrad und Homeoffice dürften nicht wenige mit dem Gedanken spielen, ihr Abo zu kündigen. Ganztägige Streiks tragen da nicht zur Attraktivität des Angebots bei. Dabei sind es nicht zuletzt diese Abokunden, die den öffentlichen Nahverkehr mitfinanzieren.