Grippeschutzimpfstoff in Berlin stark nachgefragt

Berlin. In Zeiten des Coronavirus’ steigt auch die Nachfrage nach der Grippeschutzimpfung, je näher die kalte Jahreszeit rückt. Die Kassenärztliche Vereinigung Berlin (KV) geht davon aus, dass die Impfbereitschaft in diesem Herbst deutlich höher sein wird als in den Jahren zuvor. Trotz steigender Nachfrage rechne man derzeit aber nicht mit einem Impfstoff-Engpass, heißt es. Empfohlen wird dennoch, frühzeitig einen Termin beim Hausarzt zu vereinbaren. Was Patienten nun wissen müssen.

Wann kann man sich impfen lassen? Die ersten Chargen der Grippeschutzimpfung sind bei Ärzten und Apotheken angekommen. Impfungen sind also ab sofort beim Hausarzt möglich. Häufig übernehmen das auch andere Fachärzte. In der Regel beginnt die Grippesaison etwa Ende Oktober bis Anfang November. Die optimale Schutzwirkung beginnt erst rund zwei Wochen nach der Spritze und nimmt nach drei Monaten langsam ab. Eine Impfung ist zum jetzigen Zeitpunkt also noch nicht zwingend. Wie bereiten sich die Arztpraxen auf die Grippesaison vor? Um ausreichend versorgt zu sein, mussten die Praxen ihren Bedarf an Impfdosen vorab bestellen. Möglichst rechtzeitig, denn kurzfristig lässt sich der Impfstoff nicht nachproduzieren. Allein die KV Berlin hat einen Bedarf von etwa 265.000 Impfdosen bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung angemeldet. Dort wird stets ein kleiner Puffer dazu kalkuliert. Nicht alle Berliner Ärzte aber hätten ihren Bedarf bei der KV Berlin gemeldet. 2019 ließen sich 569.000 Berliner die Influenza-Impfung geben. Was müssen gesetzlich Versicherte beachten? Wer gesetzlich versichert ist, kann sich die Impfung meist unkompliziert während der Sprechstunde von seinem Arzt geben lassen. In der Regel übernimmt die Krankenkasse die Kosten dafür. Wer sich unsicher ist, kann das beim Hausarzt oder der Krankenkasse erfragen. Aufgrund der hohen Nachfrage sollten sich Patienten vorab bei ihrem Arzt nach den Kapazitäten erkundigen. Was müssen privat versicherte Patienten wissen? Privatpatienten müssen berücksichtigen, dass sie zunächst vom Arzt ein Rezept für den Impfstoff erhalten. Nur mit diesem können sie in der Apotheke den Impfstoff kaufen. Der Arzt gibt die Spritze dann in seiner Praxis. Arztpraxen, die auch Privatversicherte versorgen, bestellen meist einen entsprechenden Anteil für diese Patientengruppe bei den Apotheken mit. Die Apotheken mussten ihren Bedarf an Grippeschutz genauso wie die Mediziner vorher kalkulieren und bestellen. Kaufen sie zu viel, bleiben sie möglicherweise auf den Kosten sitzen. Ist die Nachfrage unerwartet höher, kann es passieren, dass schon bald kein Impfstoff mehr ausgehändigt werden kann. Vereinzelt scheint dies in Apotheken in Berlin der Fall sein, berichten Leser. Wann die nächste Lieferung eintrifft, können aber weder die Apotheken noch die KV Berlin vorab genau sagen. Was mache ich, wenn ich keine Impfdosis in der Apotheke bekomme? Laut KV Berlin ist kürzlich die erste Charge des Grippeschutzimpfstoffes an Arztpraxen und Apotheken in Berlin ausgeliefert worden. Eine zweite Auslieferung sei auf dem Weg. Trotz der ersten Ausfälle beim Impfstoff besteht laut KV Berlin kein Grund zur Sorge. Auch Stefan Schmidt, Sprecher des Berliner Apotheker-Vereins, spricht nicht von einem Engpass. „Derzeit gibt es keine sachlichen Hinweise darauf.“ Auch bei der Auslieferung des Impfstoffs gebe es keinerlei Verzögerung oder Störung, sagt Schmidt. Auch das Paul-Ehrlich-Institut, das die Impfstoff-Chargen prüft, rechnet zum Start der neuen Grippesaison nicht mit einem Mangel. Warum ist die Grippeschutzimpfung derzeit so stark nachgefragt? Die Corona-Pandemie verunsichert viele Menschen. Auch die Empfehlungen von Experten führen dazu, dass sich mehr impfen lassen wollen. Sollte ich mich impfen lassen? Ärzte empfehlen die Impfung in diesem Jahr mit Nachdruck, um der Gefahr einer Doppelinfektion mit Corona besser vorzubeugen. Die Ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts (RKI) sowie die KV Berlin halten den Grippeschutz vor allem für Menschen ab 60 Jahren, Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung infolge eines Grundleidens, für Menschen mit schweren neurologischen Grunderkrankungen und einem geschwächten Immunsystem, für Schwangere ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel sowie Bewohner von Alten- und Pflegeheimen. Auch Menschen, die aus beruflichen Gründen viel Kontakt zu anderen haben, zum Beispiel in Krankenhäusern, wird der Grippeschutz empfohlen. Mehr zum Thema: Grippe-Impfung: Wer sich auf jeden Fall impfen lassen sollte Länder: Kosten für Grippeschutzimpfung übernehmen So beeinflussten Kälte und Regen die Spanische Grippe