Schule in Berlin: Expertenkommission vergibt schlechte Noten

Berlin. Zu viele Berliner Schüler lernen zu wenig – gerade die Basis fehlt bei rund einem Viertel, das dann bei Vergleichsarbeiten und Leistungstest noch nicht einmal den Mindeststandard erreicht. „Basale Fertigkeiten“ sind dafür notwendig: flüssig Lesen, sicher Schreiben, ordentlich Rechnen. Bestimmte Schüler schaffen den Bildungsanschluss nicht, weil es Schulen – trotz viel Aufwand – nicht hinkriegen, ihnen genügend beizubringen.

Das zeigen die bundesweiten Vergleichsarbeiten in der 3. und 8. Jahrgangsstufe (VERA-3 bzw. VERA-8). Das sagt der Bildungstrend des Instituts für Schulqualität der Länder Berlin und Brandenburg (ISQ). Das verrät die Lernausgangslage Berlin (LauBe), ein Erhebungsinstrument, das die Kompetenzen Berliner Schulanfänger erfasst.

Eine Expertenkommission unter Professor Olaf Köller sollte nun tief ins Berliner Bildungssystem blicken und herausfinden, was man besser machen kann. Im September letzten Jahres wurde sie eingesetzt, elf Mal hat man getagt, sich Zahlen, Daten, Fakten angeschaut und mit Praktikern aus der hauptstädtischen Schulwelt geredet. Am Mittwoch wurde der Abschlussbericht vorgestellt.

Schule in Berlin: „Realistische Ziele“ und „Verbindlichkeit“ im Zentrum

Drei Ausdrücke fielen bei der Vorstellung des Berichts immer wieder: „realistische Ziele“, „Verbindlichkeit“ und „kein Gießkannenprinzip“. Tatsächlich hat die Kommission den Fokus auf zwei Fächer gelegt: Deutsch und Mathematik. Dort gilt es jetzt, die Leistungen bei den schwächeren Schülern deutlich zu verbessern. „Das Kerngeschäft von Schule ist der Unterricht“, betonte Köller. Nun gelte es, bis 2025 die Zahl der Schüler, die noch nicht mal den Mindeststandard in Mathematik, beim Lesen oder Schreiben schaffen, um rund fünf Prozent zu senken: „ein realistisches Ziel“.

Dafür müssen einige Schüler besonders gefördert werden, die Programm dafür gibt es längst. Allerdings seien die kaum koordiniert, ihre Wirksamkeit werde nicht überprüft. Oft seien in den Programmen die Ziele nicht klar formuliert. Die Expertenkommission will hier eine neue „Verbindlichkeit“ einführen; das heißt, wenn es Mittel für Sprachförderung gibt, dann sollen die auch genau dafür eingesetzt werden. Und hinterher wird geprüft, ob es etwas bringt.

Auch fordert die Kommission genau hinzuschauen, wo wirklich Handlungsbedarf ist. Warum soll eine Schulinspektion im „Gießkannenprinzip“ alle öffentlichen Schulen betrachten, wenn doch manche Schulen gute Arbeit leisten. Es gelte, „die Kräfte zu bündeln“. Bestimmte Schulen bräuchten mehr Unterstützung als andere. Und die Inspektion müsse sich dann stärker auf die Qualität des Unterrichts fokussieren, die sich am Ende auch darin spiegelt, dass die Schüler messbar etwas gelernt haben.

Keine MSA-Prüfung an Gymnasien notwendig

Was ist notwendig, was nicht? Bei den MSA-Prüfungen sieht die Kommission keine Notwendigkeit darin, dass Gymnasien sie verpflichtend durchführen müssen. Da rund 98 Prozent der Gymnasiasten diesen Mittleren Schulabschluss problemlos bestehen, liefere er „wenig differenzierte Informationen“; sprich, auch danach ist nicht klar, wo womöglich noch Defizite liegen.

Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) machte klar, dass ihr Herz nicht an einem MSA in den Gymnasien hängt. Und betonte, man sei in Berlin grundsätzlich mit der Einführung des Inidikatoren-Modells und von Schulverträgen, in denen sich Schulen zu Leistungsverbesserungen verpflichten, auf dem richtigen Wege.

Trotzdem rechne sie jetzt mit einer Diskussion. Nach dem Motto: „Scheeres kommt jetzt mit der Testeritis um die Ecke.“ Denn im Grunde klingt die Empfehlung der Expertenkommission fast traditionell: In den Kernfächern muss wieder richtig gelernt werden.

GEW kritisiert Bericht, Industrie ist begeistert

Von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) folgte prompt Kritik: Der Bericht der Qualitätskommission sei „kein großer Wurf“, der Fokus auf Mathe und Deutsch „zu eng gesteckt“, so der Berliner GEW-Vorsitzende Tom Erdmann. „Im Mittelpunkt steht die Standardisierung und Messbarkeit von Bildung“, das sei zu wenig.

Der VBKI – Verein Berliner Kaufleute und Industrieller – dagegen zeigte sich begeistert. „Der Bericht stellt den Lernerfolg der Schüler in den Fokus“, sagte Sybille Volkholz vom VBKI. Darum gehe es. Berlin gebe viel Geld pro Schüler aus, trotzdem gehöre man regelmäßig zu den „Schlusslichtern in einschlägigen Rankings“. Und auch von der Vereinigung der Unternehmensverbände gab es Lob für den Bericht. „Diese umfassende Analyse der Berliner Bildungslandschaft war überfällig.“ Das Geld für Schul- und Unterrichtsqualität müsse nun gezielter ausgegeben werden.

IHK-Präsidentin Beatrice Kramm meint, mit der Veröffentlichung des Abschlussberichts sei es nun schwarz auf weiß: „Die Schulqualität der Berliner Schulen ist nicht akzeptabel.“ Und der Berliner CDU-Fraktionsvorsitzende Burkard Dregger urteilt, Berlins Bildungssystem sei bislang „teuer und erfolglos“.

Auch die Berliner Grünen begrüßten den Bericht und zeigten sich bereit, neue Wege zu gehen: beispielsweise mit der Gründung eines „Instituts für Schulentwicklung“, ähnlich wie von der Kommission vorgeschlagen. Damit Fortbildungen und Fördermittel in der Stadt besser koordiniert werden – und richtig ankommen.