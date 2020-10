Corona-Ampel nur noch einmal Rot: Infektionszahl steigt

Berlin. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Berlin klettert weiter und liegt nur noch knapp unter dem kritischen Schwellenwert. Am Mittwoch wurden 47,2 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen registriert, wie aus dem Online-Lagebericht der Gesundheitsverwaltung hervorgeht. Am Vortag betrug der für die Bewertung des Infektionsgeschehens wichtige Wert noch 44,2. Ab 50 gilt eine Region als Risikogebiet. Unter den Berliner Bezirken sticht vor allem Neukölln mit 95,5 heraus. Es folgt Mitte mit 70,5.

Unterdessen zeigt das Berliner Ampelsystem zur Bewertung der Corona-Lage nur noch bei einem von drei Indikatoren Rot: eben bei der Infektionszahl. Die sogenannte Reproduktionszahl sank auf 1,13, worauf diese Ampel wieder von Rot auf Gelb sprang. So viele Menschen steckt ein Infizierter im Durchschnitt an. Beim dritten Indikator, der Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten, ist weiter alles im grünen Bereich.