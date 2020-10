Sperrstunde in Berlin: Gastgewerbe kritisiert neue Corona-Regeln

Berlin. Das Gastgewerbe hat scharfe Kritik an der vom Berliner Senat beschlossenen Verschärfung der Eindämmungsverordnung geübt. „Unsere Branche liegt auf er Intensivstation“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Thomas Lengfelder. Hotels und Gaststätten hätten sich in den vergangenen Monaten an alle Vorschriften gehalten und würden nun dafür bestraft. „Uns ist nicht bekannt, dass es in Hotels, Gaststätten und Bars zu Infektionen kommt – warum wird trotzdem nun eine ganze Branche stillgelegt“, fragte Lengfelder. Nach einer aktuellen Umfrage bei den Dehoga-Mitgliedern fürchten drei Viertel der Gastro- und Hotelbetriebe derzeit um ihre Existenz.

Andere Vertreter der Hotels und Gaststätten schlossen sich der Kritik an. Wir fühlen uns schlichtweg verraten“, sagte Roberto Manteufel von der Vereinigung „Bars of Berlin“. Die Entscheidung des Senats, eine Sperrstunde ab 23 Uhr einzuführen, bringe die Branche zum zweiten Mal in Existenzangst.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet.

Sperrstunde in Berlin: Hotelbranche vor „dramatischen Wochen“

Auch Hotelier Michael Zehden sieht seine Branche vor dramatischen Wochen. Sollte es nicht schnelle Hilfen geben, wisse er nicht, wie viele Hotels die Krise überleben werden. „Es ist ein Unterstützungswillen vorhanden, aber es geschieht nichts“, sagte Zehden. Der Hotelier hatte im Juni ein Konzept vorgelegt, das Überbrückungshilfen für die Branche in Höhe von 700 Millionen Euro vorsah, die von den Betrieben in den kommenden fünf Jahren zurückgezahlt werden sollen.

Wegen der anhaltend hohen und steigenden Infektionszahlen hatte der Senat am Dienstag eine generelle Sperrstunde ab 23 Uhr verhängt. Bis sechs Uhr morgens darf ab diesem Sonnabend kein Alkohol verkauft werden. Der Senat verteidigte die Entscheidung. Seit März habe das Land verschiedene Hilfsprogramme und Hilfsleistungen auf den Weg gebracht und passe sie regelmäßig an. Die Entscheidung sei vor dem Hintergrund des aktuellen Infektionsgeschehens gerechtfertigt, um schärfere Maßnahmen zu vermeiden.