Das Schneidrad der Tunnelvortriebsmaschine wird in den Startschacht am Marx-Engels-Forum gehoben.

In 60 Tagen eröffnet die neue U-Bahnlinie U5 in Mitte. Vor dem Start wirft die BVG mit einem Bildband einen Blick auf den Bau.

Berlin. Das lange Warten hat bald ein Ende. „Noch 60 Tage, bis wir endlich eröffnen und in Betrieb gehen“, sagte Ute Bonde, Geschäftsführerin Finanzen der BVG Projekt GmbH. Ab 4. Dezember rollen die ersten Züge auf der neuen U-Bahnlinie U5 zwischen Alexanderplatz und Hauptbahnhof mit Passagieren an Bord. Daran werde aktuell nicht mehr gerüttelt. „Wir sind richtig gut in der Zeit.“