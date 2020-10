Drei verletzte Polizisten nach Unfall in Berlin-Wedding

Berlin. Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Wedding sind am Dienstagabend drei Polizisten leicht verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, fuhren die Beamten auf der Amrumer Straße stadteinwärts, als sie an der Kreuzung Seestraße mit einem entgegenkommenden Wagen kollidierten, der links abbiegen wollte. Zwei Beamte seien vor Ort ambulant behandelt worden. Ein dritter Polizist kam demnach ins Krankenhaus. Weitere Angaben zur Unfallursache oder den Beteiligten konnte der Sprecher am frühen Mittwochmorgen nicht machen. Der Unfall sei nicht während einer Einsatzfahrt passiert.

( dpa )