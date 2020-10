Ein neuer Versuch für die Brennpunktschulen

Die „Berlin Challenge“ will 20 Schulen in vier Bezirken auf einen besseren Weg bringen - mit 10 Millionen Euro. Ist das sinnvoll?

Berlin. 20 Schulen aus vier Bezirken – davon überwiegend Grundschulen – sind für das Programm „Berlin-Challenge“ ausgewählt worden: Dabei handelt es sich um eine Initiative der Berliner SPD-Fraktion, um die Lage an einigen Schulen der Stadt spürbar zu verbessern. Schulen, die jetzt schon durch das Bonus-Programm unterstützt werden, weil der Großteil ihrer Schüler aus einkommensschwachen Elternhäusern kommt, konnten sich für das Programm bewerben; jeder dieser Schulen soll allein 2020 noch mit maximal 235.000 Euro geholfen werden. Viel Geld, das eigentlich locken sollte. Zehn Millionen Euro stehen insgesamt im Programm für die Jahre 2020 und 2021 zur Verfügung.

Doch der erhoffte Ansturm auf das noch junge Programm, das der Berliner SPD-Fraktionsvorsitzende Raed Saleh und seine Parteigenossin im Berliner Abgeordnetenhaus, Maja Lasić, aus London mitbrachten, blieb aus. Für die 20 Plätze bewarben sich lediglich 25 Schulen, die meisten davon Grundschulen. „Abweichend von den Zielstellungen der Senatsverwaltung wurden statt fünf Grundschulen und 15 weiterführenden Schulen offenbar mangels Bewerbern am Ende elf Grundschulen und neun weiterführende Schulen ausgewählt“, sagt der Berliner CDU-Abgeordnete Mario Czaja, der mit einer parlamentarischen Anfrage, die der Morgenpost vorliegt, die Liste der angenommenen Schulen abgefragt hatte.

Aus Mitte haben sich nur vier Brennpunktschulen gemeldet - dabei gibt es dort viele prekäre Fälle

Schaut man genauer auf die Liste der Schulen, die es nun ins Programm geschafft haben, verwundert die Auswahl. Nur in vier Bezirken war es möglich, sich zu bewerben: Mitte, Spandau, Neukölln und Marzahn-Hellersdorf. Während in Mitte und in Marzahn-Hellersdorf lediglich vier Schulen ausgewählt wurden, sind es in Spandau und Neukölln jeweils sechs. Diese Verteilung liegt auch daran, dass sich aus Mitte – einem Bezirk, der mit Wedding und Gesundbrunnen viele Schulen in prekärer Lage hat - überhaupt nur vier Schulen beworben hatten. In Marzahn-Hellersdorf waren es zwar fünf, aber an einer Schule lag die Quote der lernmittelbefreiten Schüler zu niedrig. Sie wurde abgelehnt.

„Darüber, dass sich eher wenige Schulen beworben haben, bin ich auch traurig“, sagt Bildungspolitikerin Maja Lasić. Denn in England hatte es die London-Challenge geschafft, Schulhärtefälle in relativ kurzer Zeit „umzudrehen“. Das hätten einige Schulen in Berlin auch dringend nötig. Idee ist es, zusätzliches Personal kurzfristig einstellen zu können, auch Coaching und Workshops zu ermöglichen, und so effiziente Wege aus der Krise zu finden.

Alle Schulen haben irgendwo eine „rote Laterne“ in ihren Schulleistungsdaten

Alle Schulen, die ausgewählt wurden, haben unter ihren Schulleistungsdaten mindestens eine „rote Laterne“ – entweder bei Gewalt oder Schuldistanz oder schlechte Schullernergebnisse. Darunter finden sich auch zwei echte Härtefälle wie beispielsweise in Spandau an der Sekundarschule am Staakener Kleeblatt. Dort liegt die Quote der Schulabgänger ohne Abschluss bei 48 Prozent. Jeder Zweite verlässt dort ohne Abschluss die Schule.

Grundlage, wer überhaupt für die „Berlin-Challenge“ in Frage kommt, ist das neu eingeführte Berliner Indikatorenmodell. Mit einem Ampelsystem will man den Schulen transparent machen, ab wann die Schulgemeinschaft gefährdet ist – beispielsweise, weil die Zahl der schuldistanzierten Schüler hoch ist. Allerdings werden die Daten aus diesem Indikatorenmodell streng geheim behandelt. Doch intern sind die Zahlen natürlich bekannt. „Die Schulen wissen genau, wegen welcher roten Laterne sie im Programm aufgenommen worden sind“, sagt Bildungspolitikerin Lasić.

Nur wenn die Schule einen „positiven Trend“ aufzeigte, konnte sie sich bewerben

Allerdings: Genauso so wichtig wie das Kriterium der „roten Laterne“ sei die Bereitschaft der jeweiligen Schule, sich zu ändern. „Alle ausgewählten Schulen haben schon vorher angefangen, positive Tendenzen zu zeigen“, betont Lasić. Das bestätigt auch die Senatsverwaltung für Bildung (SenBJF). Denn, neben der sozialen Zusammensetzung spielt noch etwas anderes eine Rolle: „Wenn die Schule positive Entwicklungstrends im Indikatorenmodell aufweist („grüne Balken“), konnte sie sich für eine Teilnahme an der Berlin-Challenge bewerben“, sagt der SenBJF-Sprecher Martin Klesmann. Die Schulen, die gefördert werden, sollten also schon auf dem Weg sein.

So liest sich dann auch die Liste der ausgewählten Schulen. Aus dem Schulverzeichnis, das öffentlich zugänglich ist, lassen sich zwei Werte erkennen, die zeigen, ob sich eine Schule in schwierigem Fahrwasser befindet. Bei weiterführenden Schulen ist dies die Zahl der Schüler ohne Abschluss nach der zehnten Klasse. Liegt sie über 20 Prozent, hat die Schule ein Problem. Bei Grundschulen ist es die Zahl der unentschuldigten Fehlstunden, zu Deutsch: Wie viel wird geschwänzt? Normalerweise liegt dieser Wert bei unter einem Prozent, denn Grundschüler schwänzen eigentlich noch nicht. Liegt dieser Wert allerdings über 1,5 Prozent, droht auch eine Grundschule zu kippen.

Schulen mit 38 oder 34 Prozent der Schüler ohne Schulabschluss sind nicht auf der Liste

Viele Schulen aus den genannten Bezirken, die sich dringend verbessern müssten, tauchen allerdings nicht auf der Liste für die „Berlin-Challenge“ auf. Entweder, weil der „grüne Balken“ der positiven Veränderung fehlte, oder weil sie sich schlicht nicht beworben haben – darunter weiterführende Schulen, an denen 32, 34 oder gar 38 Prozent der Schüler ohne Abschluss bleiben. Oder Grundschulen, an denen die Quote der Schulschwänzer bei 1,7, 1,8 Prozent oder gar 2,1 Prozent liegt. Hat man diese Schulen womöglich nicht direkt angesprochen und ermuntert, sich zu bewerben? Der Zeitpunkt war sicherlich schwierig: „Die Schulen standen unter dem Druck der ersten Wochen von Covid-19“, räumt der Sprecher der Bildungsverwaltung ein. Aber womöglich zeigten sie auch keine positiven Tendenzen – also keinen „grünen Balken“.

So haben es letztlich viele Kann-Fälle auf die Liste geschafft, die sich sicherlich über das Geld freuen, das anderswo aber womöglich dringlicher benötigt worden wäre. Allerdings müssen die nun schnell Geld ausgeben: „Die Mittel für 2020 müssen bis 11. Dezember verausgabt sein und sind nicht auf nächstes Jahr übertragbar“, kritisiert CDU-Mann Czaja. Teile des Geldes standen aber erst zum 1. September bereit. Die Gefahr, dass nun – koste was es wolle - das Geld verplant wird, nur damit es ausgegeben wurde, ist groß. Der Berliner Rechnungshof hatte schon letztes Jahr kritisiert, dass viele Programm im Bildungsbereich „unkoordiniert“ und „ohne Erfolgskontrolle“ arbeiteten. „Dieses Programm ist ein weiteres Beispiel, dass es in Berlin offenbar nicht an den finanziellen Mitteln fehlt, sondern die Gelder nicht effizient an die Schulen kommt“, kritisiert Czaja.

„Es ist erst der Anfang“, hofft Maja Lasić

Seine Politik-Kollegin Maja Lasić von der SPD ist da optimistischer: „Es ist erst der Anfang.“ Nächstes Jahr ginge die Challenge weiter, da könnten sich neue Schulen bewerben. Hauptsache, der Anfang sei gemacht.