15.500 neue Kitaplätze bis 2022

Berlin. Der Senat im Land Berlin mag sich im kommenden Jahr nach der Wahl in seiner Zusammensetzung verändern, doch die politischen Weichen im Bereich Kita sind schon gestellt – Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) stellte am Dienstag den Kitaentwicklungsplan bis 2025/26 der Öffentlichkeit vor, nachdem sie ihn davor in der internen Senatssitzung erläutert hatte. Danach sollen 26.000 neue Kitaplätze bis 20025/26 geschaffen werden, alleine 15.500 davon sogar schon 2022. Ein ehrgeiziges Ziel.

Aber die Bevölkerungsprognose für die Hauptstadt macht Druck. War man in der alten Bevölkerungsprognose noch davon ausgegangen, dass die Kinderzahlen in den nächsten Jahren stagnierten, so Scheeres, so gehe man inzwischen von einem deutlichen Zuwachs aus. Gab es 2019 rund 264.000 Kinder im Kita-Alter, so werden es 2025 knapp 280.000 Kinder sein. Und schon jetzt sind die Kitas voll.

Allein 15.500 neue Kitaplätze in den nächsten zwei Jahren, wie soll das klappen? Indem viele Töpfe aufgemacht werden, Mischfinanzierungen aus Landes- und Bundesmitteln. Über Bundesmittel sollen rund 4000 Plätze entstehen, ein Teil davon auch Dank des Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets, das jetzt zu Coronazeiten aufgelegt wurde. Weitere 1200 Plätze entstehen durch Modulare Kita-Bauten (Mokib), die vom Land schnell hochgezogen werden. Der größte Batzen der Plätze wird aber wohl durch das Landesprogramm „Auf die Plätze, Kitas, los“ kommen, das durch Landesmittel und Siwana-Mittel finanziert wird: 9700 Plätze.

3000 weitere Plätze will man aus dem Bestand akquirieren

Doch auch nach 2022 soll es weitergehen: 8000 weitere Kitaplätze sollen ab 2022 entstehen. Wie? Da wird es eher unkonkret. „Ab 2022 muss es dann weitere Maßnahmen geben“, formuliert es Bildungssenatorin Scheeres wolkig. Im gesamten Zeitraum sollen aber 3000 zusätzliche Plätze „aus dem Bestand akquiriert werden“. Denn jeder weiß: Die Zahl der genehmigten Plätze in den Kitas entspricht nicht der Zahl der wirklich belegten Plätze. Die Gründe, warum ein Platz, der genehmigt wurde, nicht von einem Kitakind belegt ist, sind vielfältig. Manchmal hat es örtliche Ursachen; eine Kita ist im Um- oder Ausbau, in der Zeit können Räume nicht belegt werden. Oder die Erklärung lautet ganz einfach: es fehlt an Personal. Zu wenige Erzieherinnen und Erzieher, die vor Ort sind.

Auf dem Erziehermarkt allerdings entspanne sich die Lage zusehends, betont Scheeres. Denn für den Ausbildungsmarkt habe man viel in der Stadt getan – so fiel das Schulgeld an den Erzieherschulen weg oder die berufsbegleitende Ausbildung machte den Beruf auch für ältere Jahrgänge attraktiv, die schon im Berufsleben stehen und Geld verdienen müssen. Ab 2025 rechne man mit einem Plus von 4200 Vollzeitstellen im Kitabereich. „Wir bilden mehr Erzieher aus, als wir benötigen“, betonte Scheeres. Das sei aber auch so gewollt.

Bis 2025/26 soll es mehr Fachkräfte im Kitabereich geben

Denn genauso wichtig wie der Kitaausbau sei die Qualität der Betreuung in den Kitas. „Es ist wichtig, dass die Kinder möglichst früh die Kita besuchen, damit sie einen guten Start ins Bildungsleben haben“, sagte sie. Inzwischen ist man sich viel bewusster geworden, wie wichtig frühkindliche Bildung ist und welche Chancen man Kindern verbaut, die entweder gar keine Kita besuchen – oder eine Kita besuchen, in der sie mehr oder weniger nur beaufsichtigt, aber nicht gefördert werden. Spätestens mit dem Schulstart hängen solche Kinder dann hinterher und können die Leistungsunterschiede oft nur noch schwer aufholen. In den Jahren 2025/26 plant man deshalb mit 32.500 Fachkräften im Kitabereich. Jetzt sind es 28.300.

Martin Hoyer, in der Geschäftsführung des Paritätischen Wohlfahrtsverbands – einem der größten Kitaträger der Stadt –, hört die Zahlen gerne. Auch sein Verband hatte die benötigten Kitaplätze für die nächsten Jahre ähnlich hoch angesetzt. Und dass sich die Lage auf dem Erziehermarkt bessert, weil die Ausbildungsrate zunimmt, bestätigt er. Mehr Sorgen macht ihm dagegen der Kitaneubau. So war die Warteliste für das Landesausbauprogramm schon im Sommer geschlossen worden, weil es zu viele Anträge gab. Viele Kitaträger brauchen aber dringend eine feste Zusage, um ein Grundstück halten zu können, Bauanträge zu stellen und Baufirmen zu kontaktieren. Da zähle jeder Monat. Wer einen raschen Kitaausbau wolle, könne nicht Kitabauprojekte einfach ins nächste Jahr schieben. Da müsse die Politik handeln.

Bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) begrüßt man einen schnellen Kitaausbau. „Die Kitas sind zum Bersten voll“, sagt der Berliner GEW-Sprecher Markus Hanisch. Unter den momentanen Bedingungen – ohne weiteren Ausbau – müsse man sagen: „Jedes weitere Kind in den Kitas verhindert die Kitaqualität zunehmend.“ Das sieht wohl auch Scheeres so.