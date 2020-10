Bankräuber verschanzt sich: Spezialeinheit SEK rückt an

Berlin. Nach einem Banküberfall in Berlin-Köpenick hat sich der mutmaßliche Täter offenbar in der Filiale verschanzt. Mehrere weitere Menschen seien noch in der Postbankfiliale im Einkaufszentrum "Forum Köpenick", sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagnachmittag. Ob sie als Geiseln genommen wurden, war zunächst nicht bekannt. Unklar war auch, ob der mutmaßliche Täter bewaffnet ist. Die Polizei bemühe sich um Kontakt zum Täter, so die Sprecherin.

Nach Angaben einer dpa-Fotografin rückte ein Spezialeinsatzkommando (SEK) an. Die schwer bewaffneten Mitglieder der Spezialeinheit liefen zu dem Einkaufszentrum. Die Polizei bestätigte das Anrücken der "Spezialkräfte" und sprach von einer "Bedrohungslage für 3 Angestellte im Inneren der Postbank-Filiale".

Das gesamte Einkaufszentrum wurde geräumt. Mehr als 200 Polizisten waren im Einsatz. Sie sperrten auch den Bereich um das Einkaufszentrum im Ortsteil Köpenick ab, wie die Sprecherin sagte. Es komme zu Verkehrsbeeinträchtigungen, hieß es bei Twitter.

Nach Informationen der Zeitung "B.Z." waren auch ein Hubschrauber und ein gepanzertes Polizeifahrzeug im Einsatz.