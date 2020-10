Högl würde Kurswechsel in Friedrichshain-Kreuzberg begrüßen

Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl,bedauert die Entscheidung des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg sich gegen die Hilfe von Bundeswehrsoldaten entschieden zu haben. „Ich kann die Entscheidung nicht nachvollziehen“, sagte Högl der Berliner Morgenpost am Dienstag. „Aber ich mische mich auch nicht in die Bezirkspolitik ein“, so die Wehrbeauftragte bei einem Besuch im Corona-Behandlungszentrum an der Jafféstraße in Charlottenburg-Wilmersdorf.

Dort helfen seit Dienstag rund 50 Soldaten dem Bezirk Mitte bei der Kontaktnachverfolgung. Der Bezirk Mitte weist neben den Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln und Temeplhof-Schöneberg die höchsten Corona-Neuinfektionszahlen auf. Die Bundesländer Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz stufen die Bezirke deshalb als Risikogebiete ein.

Trotz der ablehnenden Haltung gegenüber der Hilfe der Bundeswehrsoldaten sei die Tür noch nicht zu. Wenn der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg sich doch noch für die Hilfe entscheiden sollte, „bekommen sie natürlich die Soldaten“, so Högl. Sie habe zwar nicht über eine Abstellung der Soldaten zu entscheiden, gehe aber „fest“ davon aus, dass auch Soldaten nach Friedrichshain-Kreuzberg geschickt werden. Sollte sich der Bezirk für einen Kurswechsel entscheiden, würde das sogar„begrüßt“ werden.