Risikogebiet Berliner Bezirke: Das müssen Urlauber wissen

Wer muss in Quarantäne, wer zum Test? Eine Übersicht, wie die Bundesländer mit den hohen Infektionszahlen in Berlin umgehen.

Berlin. Wegen zu hoher Corona-Infektionszahlen haben die Bundesländer Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz die Berliner Bezirke Mitte, Neukölln, Tempelhof-Schöneberg und Friedrichshain-Kreuzberg als Risikogebiete im Inland ausgewiesen. Mit drastischen Folgen für Urlauber: Wer von dort einreist, muss sich sofort 14 Tage in Quarantäne begeben oder zwei negative Corona-Tests innerhalb von fünf Tagen vorweisen.

Als Grundlage für die Einstufung als Risikogebiet dient die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Dieser Wert darf nicht höher als 50 sein. Die aktuellen Werte des Robert-Koch-Instituts und der Berliner Gesundheitsverwaltung finden Sie hier.

Welche Folgen haben die strikten Einreise-Bestimmungen für Berliner aus den betroffenen Bezirken, die in den Herbstferien ab Freitag eine Deutschland-Reise geplant haben? Die Berliner Morgenpost hat sich umgehört in vielen deutschen Urlaubsregionen.

Schleswig-Holstein: Nordfriesland mit Amrum, Föhr und Sylt

Nordfriesland mit den Inseln Amrum, Föhr und Sylt gehört zum Bundesland Schleswig-Holstein. Für eine Einreise nach Schleswig-Holstein gelten für Urlauber aus Risikogebieten – und dazu zählen laut Liste der Landesregierung vom 6. Oktober 2020 die Berliner Bezirke Mitte, Neukölln, Tempelhof-Schöneberg und Friedrichshain-Kreuzberg – eine 14-tägige Quarantänepflicht unverzüglich nach der Einreise.

Zudem müssen sich die Urlauber aus diesen Gebieten beim örtlichen Gesundheitsamt melden und über die Reise informieren. Feriengäste haben die Möglichkeit, die 14-tägige Quarantäne zu verkürzen. Dafür müssen Sie dem Gesundheitsamt zwei negative Corona-Tests vorlegen. Zwischen der Entnahme des Probenmaterials für die erste und zweite Testung müssen mindestens fünf Tage liegen. Haben Sie einen ersten Test vor der Einreise gemacht, so dürfen zwischen Testergebnis und Einreise nicht mehr als 48 Stunden verstrichen sein.

Alle Details zu den Einreisebestimmungen in Schleswig-Holstein finden Sie auf den Seiten der Landesregierung.

Niedersachsen mit dem Harz, der Lüneburger Heide und der ostfriesischen Nordseeküste

Urlaubsziele in Niedersachsen wie der Harz, die Lüneburger Heide oder die ostfriesische Nordseeküste mit den Inseln sind für Berliner für die Herbstferien ohne Einschränkungen zugänglich. „Noch“ sei das der Stand, hieß es am Dienstag aus der Pressestelle der von Ostfriesland Travel. Über mögliche Quarantäne-Vorschriften entscheide die Landesregierung in Hannover. Regierungssprecherin Anke Pörksen bestätigte, dass Niedersachsen eine andere Politik verfolge als andere Bundesländer.

Man fordere die Menschen nicht unbedingt auf, zu kommen. Aber offizielle Einschränkungen wie Besuchs- oder Beherbergungsverbote für Gäste aus innerdeutschen Risikogebieten gebe es nicht. Auch die Hamburger würden reingelassen. Ob das so bleibe, sei aber nicht sicher, sagte die Sprecherin. Vor allem auf den ostfriesischen Inseln mit ihrer schwach ausgebauten Gesundheits-Infrastruktur war die Landesregierung in der Vergangenheit mit Besuchen ziemlich restriktiv.

Brandenburg: die Berlin-nahe Urlaubsregion Spreewald

Wer im Spreewald seine Herbstferien verbringen will, wird schon bei der Buchung darauf hingewiesen, dass eine Beherbergung nicht möglich ist, wenn er aus einem Corona-Risikogebiet stammt. Spätestens bei der Anreise muss man sich ausweisen und wird dabei überprüft. Derzeit sind im Amt Burg alle Berliner willkommen, auch wenn einzelne Bezirke eine zu hohe Fall-Inzidenz aufweisen. „Berlin wird weiterhin als Einheitsgemeinde betrachtet“, sagt René Loichen vom Haus des Gastes. „Grundsätzlich sind wir froh über jeden Gast. Gerade aus Berlin haben wir treue Besucher, die wir auch weiter gerne begrüßen wollen.“ Voraussetzung ist aber, dass die Hauptstadt nicht komplett als Risikogebiet eingestuft wird.

Im Amt Burg Spreewald ist die Corona-Lage laut Sprecherin Kerstin Möbes derzeit „ausgesprochen ruhig“ – vor allem, wenn man das Geschehen in Berlin als Referenz nimmt. Bis September habe die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen dauerhaft bei null gelegen. Im Oktober wurden vier Erkrankungen gemeldet. In Burg sind vor allem während der ersten Herbstferienwoche nur noch wenige Hotels und Unterkünfte im Angebot. Die Preisspanne liegt üblicherweise zwischen 70 und 170 Euro pro Nacht. Benachbarte Orte im Spreewald bieten vergleichbare Angebote für eine kurzfristige Buchung.

Sachsen und Dresden: keine Probleme für Berliner

Wer in die sächsische Hauptstadt reist, muss aktuell mit keinen Problemen rechnen. „Für Berlinerinnen und Berliner gibt es derzeit keine Einschränkungen in Dresden und Sachsen“, sagt eine Pressesprecherin der Stadt. Darüber entscheide grundsätzlich das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Auch in Dresden steigen die Coronazahlen seit einigen Wochen wieder stetig an. Im Vergleich zu Berlin sind die Fallzahlen trotzdem eher gering: 907 Personen steckten sich seit März mit dem Coronavirus an, aktuell gelten etwa 116 Personen in der 557 000 Einwohner zählenden Stadt als infiziert. Viele Hotels sind in Dresden, vor allem in der Altstadt, in beiden Ferienwochen schon ausgebucht, trotzdem finden sich noch einige Zimmer zwischen 80 und 200 Euro pro Nacht.

Nordrhein-Westfalen: Keine Einschränkung für Reisende aus „besonders betroffenen Gebieten“

Wer aus einem inländischen Corona-Risikogebiet nach Nordrhein-Westfalen reist, muss im bevölkerungsreichsten Bundesland nicht in Quarantäne gehen. „Städte oder Kreise innerhalb Deutschlands, die hohe Inzidenzen aufweisen werden als „besonders betroffene Gebiete“ kategorisiert. Diese Kategorisierung bedeutet primär keine Einschränkungen für Reisende aus oder in diese Städte/Regionen“, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums der „Rheinischen Post“ (Dienstag) und der Deutschen Presse-Agentur.

